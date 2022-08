Dries Bollaert wint De Stoel in Oostvleteren

Donderdagavond zat Dries Bollaert (33) als eerste in de Stoel van VRT. Die stond opgesteld aan de molen in Oostvleteren. De winnaar moest een gevarendriehoek meebrengen. “Ik woon in het vroegere politiegebouw in Oostvleteren, wat niet zo ver van de locatie gelegen is. Ik was dan ook als eerste binnen de 3 minuten met een gevarendriehoek aan de Molen.”

Dat de Stoel strandde in Oostvleteren kwam als een volledige verrassing voor Dries. “We zijn trouwe kijkers van het programma. Toen de aflevering donderdag begon, probeerde ik nog via Radio 2 te weten komen of de stoel bij ons in de buurt ergens opgesteld was. Ik vond online niets terug, maar toen riep mijn vrouw dat de Stoel aan de molen stond!”. Het koppel zocht in alle haast de gevraagde gevarendriehoek en Dries sprong meteen op de fiets.

De tocht naar de stoel was maximum 600 meter, maar verliep toch niet vlekkeloos voor de winnaar. “Het was hilarisch om de dag erop de beelden terug te zien, want mijn gestruikel werd door de camera vastgelegd. Je ziet me vallen, weer recht staan en zeggen ‘het is niets’. Toen plofte ik in de stoel en duurde het nog even voor er andere mensen arriveerden.”

Dries won zo een cadeaubon van 500 euro om een weekendje erop uit te trekken in Vlaanderen. “Waarschijnlijk gaan we met het gezin eens een streek in Limburg gaan ontdekken. We zijn natuurlijk echt content met de cadeaubon. Het komt als een vroeg verjaardagsgeschenk voor mijn vrouw, die op 9 augustus jarig is.”

Dries hield echter zijn gezin eerst nog even in de waan. “Toen ik thuis kwam, vertelde ik met een beteuterd gezicht dat ik net te laat was toegekomen. Iemand anders was me net, net voor geweest. Mijn vrouw had ondertussen ook mijn ouders ingelicht dat ik onderweg was naar de Stoel. Ook hen belde ik op met het nieuws dat ik had verloren, dat het spannend was geweest. Toen ik de telefoon neergelegd had, kon ik het goede nieuws niet meer langer verbergen en vertelde ik dat we binnenkort eens met het gezin een weekendje weg kunnen gaan.” (LV)