Driedelige tv-reeks reconstrueert kaping van de Pompei, met ook twee West-Vlamingen aan boord

Dertien jaar geleden kaapten Somalische piraten 72 dagen lang het Belgische schip Pompei. Aan boord zaten ook twee West-Vlamingen: James Law (51) uit Blankenberge en Jan Verplanken (55) uit Oostende. Canvas reconstrueert de weerzinwekkende kaping in een driedelige reeks. De eerste aflevering is vanavond te zien vanaf 21.15 uur.

James Law (51) was in 2009 tweede stuurman op de Zeebrugse steenstorter van baggerbedrijf Jan De Nul. Op 18 april dat jaar werd de Pompei in het midden van de Indische Oceaan overvallen door Somalische piraten. James en zijn negen collega’s, waaronder ook Oostendenaar Jan Verplanken (55), werden 72 dagen lang gegijzeld. Onder bedreiging van oorlogswapens.

Pas na een betaling van liefst twee miljoen euro losgeld kwam een einde aan de kaping. Het federaal parket startte na de gijzeling van de Pompei een onderzoek op in ons land. Mohamed Abdi Hassan (64), alias “Afweyne”, werd beschouwd als leider van de operatie. De piratenkoning vatten bleek echter geen sinecure. Undercoveragenten zetten uiteindelijk een vernuftige list op poten. Ze maakten Hassan wijs dat ze zijn leven wilden verfilmen. Zijn hulp was daarvoor echter noodzakelijk. De piratenkoning rook roem en ging in het op het voorstel. Hij kon zo in de boeien worden geslagen. Ook één van zijn kompanen Mohamed Moalin-Aden (50) werd gearresteerd. Hij en Afweyne werden in 2015 berecht in de correctionele rechtbank van Brugge.

Documentaire

Op het einde van het proces, waarvoor draconische veiligheidsmaatregelen waren afgekondigd, kreeg Mohammed Abdi Hassan uiteindelijk de maximumstraf van twintig jaar cel voor kaping met de verzwarende omstandigheid van foltering. De piratenkoning ging in beroep, maar in Gent werd zijn straf bevestigd. Mohamed Moalin-Aden, die gouverneur was van een lokale provincie in Somalië, kreeg vijf jaar cel voor zijn lidmaatschap bij de criminele organisatie van Afweyne. Ook hij vocht zijn straf aan. In het Gentse hof van beroep werd de straf van Moalin-Aden aanvankelijk verdubbeld. De Somaliër trok echter naar het Hof van Cassatie en kreeg daar gelijk. Zijn proces werd in Brussel overgedaan. De provinciegouverneur kreeg daar uiteindelijk opnieuw vijf jaar cel. James Law, die na zijn weerzinwekkende ervaringen een boek schreef over de kaping, was op dat moment al aan de slag als kapitein op een ander schip.

Jaren na de kaping van de Pompei blijft het dossier nog altijd tot de verbeelding spreken. Niet in het minst door de manier waarop de piratenkoning in de val kon worden gelokt. Voormalig onderzoeksrechter Christine Pottiez noemde de zaak tegen de Somalische piraten dan ook één van de grootste uit haar carrière toen ze vorig jaar in pensioen ging. De VRT-zender Canvas besliste zelfs een documentaire te maken over het piratendossier. In een driedelige reeks blikken zij terug op de kaping van de Pompei en de nasleep ervan. De eerste aflevering wordt vanavond uitgezonden. (SDV)