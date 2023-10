Down the road: Kortrijkzaan Laurens gaat met Dieter Coppens en zijn reisgenoten op avontuur in Canada

Voor het zesde seizoen van Down the road trekken Dieter Coppens en begeleidster Saar samen met Evert (29), Sabine (36), Laurens (34), Anneleen (30), Michaël (30) en Rebecca (34) naar het wondermooie Canada. De zes jongvolwassenen met het syndroom van Down stappen vol spanning het vliegtuig op om de wereld en elkaar te ontdekken.

Voor Laurens wordt het een reis boordevol avontuur: paardrijden, bizons voederen, survival op een onbewoond eiland, een berentocht en nog zo veel meer. “Doorheen de prachtige landschappen van Canada ontstaan er nieuwe vriendschappen voor het leven. Ook de families van de reisgenoten komen dit seizoen aan bod. Zij vertellen samen met hun zoon of dochter, zus of broer hoe hun dagelijkse leven eruitziet.”

“Hij is ook echt de grapjas van de bende en haalt vaak een mopje uit met Dieter”

Laurens is een West-Vlaming in hart en nieren, een guitige en vrolijke kerel die vlot vertelt. “Hij is ook echt de grapjas van de bende en haalt vaak een mopje uit met Dieter. Laurens is een enorme dierenvriend en heeft hierdoor meteen een goede klik met Dieter.” Zijn dierenliefde kwam er door veel te kijken naar National Geographic. Tijdens de reis neemt Laurens Dieter mee om eekhoorns en vogels te gaan spotten.

Daarnaast is Laurens ook een wijnkenner, houdt hij van uitgebreid ontbijten, voetbal en van superheldenfilms. Hij werkt in een decoratie-atelier, waar hij zich vooral over het naaiwerk ontfermt en gepersonaliseerde teksten borduurt, en werkt in een café. Hij loopt als vaandeldrager mee in de fanfare en is verzot op dansen. “Als er een nummer van Michael Jackson opstaat, dan eist Laurens de dansvloer op.”

Down the road is vanaf 29 oktober elke zondag te zien om 20 uur op VRT 1 en VRT MAX.