Dorine Vanderhaeghe schittert in tv-programma Topmakelaars: “Ik sta niet graag in the picture”

In het tv-programma ‘Topmakelaars’ volgen we sinds enkele weken de dagelijkse bezigheden van een aantal ERA-medewerkers. Dorine Vanderhaeghe uit Koksijde is een van hen. “Wildvreemden vragen mij nu op straat of ik ‘die mevrouw van op tv’ ben. En mijn deelname levert zelfs afspraken voor huisbezoeken op.”

Dorine heeft op haar 62ste al heel wat ervaring als makelaarster. “Ik werk nu al vijftien jaar voor ERA Servimo en voordien werkte ik twintig jaar lang voor een ander immokantoor. Ik ben per toeval in de stiel gerold, nadat ik mijn loopbaan had aangevat in het onderwijs en later aan de receptie van een hotel aan de slag ging. Daarna stapte ik mee in de nieuwe uitdaging van mijn toenmalige werkgever en ondertussen zijn we 35 jaar later en werk ik nog steeds in de immosector”, vertelt ze. “Die job bevalt mij, omdat ze heel afwisselend is. Je hebt elke dag contact met andere mensen en je weet nooit op voorhand wat de dag zal brengen. Daarom blijft dit een uitdagend beroep, zelfs na al die jaren.”

Het was precies naar die jarenlange ervaring dat de makers van het programma dit voorjaar op zoek waren. “Ze zochten nog iemand die bijna fin de carrière was en nu een opvolger klaarstoomt. Blijkbaar paste ik met mijn jonge sidekick Matthew Daykin perfect in dat profiel, waarbij wij ook voor de West-Vlaamse touch konden zorgen. Dat kreeg ik althans te horen toen ik terugkwam uit skivakantie. Ik heb er voor alle duidelijkheid dus zelf niet voor gekozen om op tv te verschijnen, want ik sta eigenlijk niet zo graag in the picture”, vertelt Dorine.

Niet dat ze haar deelname nu beklaagt. “Dit was een unieke kans om eens vanop de eerste rij te zien hoe zo’n tv-programma gemaakt wordt. De draaidagen duurden van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, terwijl je ander werk dan weliswaar blijft liggen. Daar kroop dus veel tijd en energie in, maar ik ben zeker tevreden van de beelden die nu al verschenen. Bovendien word ik nu geregeld op straat herkend en er stapten zelfs al klanten het kantoor binnen met de vraag of die mevrouw met haar krulletjes er is. Dat leidde effectief al tot afspraken, wat natuurlijk alleen maar positief is”, stelt ze.

Awardshow

Haar selectie voor het programma leverde in het geval van Dorine ook al leuke televisie op. “De opnames vonden plaats in maart, april en mei. Zo was er onder meer al te zien dat ik op onze jaarlijkse awardshow gelauwerd werd omdat ik de grootste commissie-omzet van alle ERA-makelaars had gedraaid. Ik ding al enkele jaren mee naar de titel van Number 1 Sales Agent en dan is het natuurlijk extra fijn dat het nu op tv te zien was hoe ik die prijs nu eindelijk kon bemachtigen.”

Haar eigen verklaring voor die zege? “Het aanbod van appartementen met frontaal zeezicht is natuurlijk gelimiteerd, terwijl dergelijke woningen heel gegeerd zijn. Eén en één is twee: weinig aanbod en veel vraag, dat jaagt de prijzen automatisch de hoogte in. Dat zie ik niet meteen veranderen, integendeel.”

Ontspannen sfeer

“Ik ben dus zeker tevreden met mijn werkterrein aan de Westkust, ook al omdat ik hier doorgaans kan werken in een ontspannen sfeer”, vervolgt Dorine. “Veel van mijn klanten zijn immers tweedeverblijvers, waarbij een verkoop doorgaans niet hoogdringend is en waarbij ik kopers gelukkig kan maken met een droomwoning aan zee. Een recente evolutie is overigens dat men sinds de invoering van het telewerk op zoek gaat naar ruimere panden met een terras of tuin, omdat de weekends in die tweedeverblijven nu dikwijls verlengde weekends worden”, geeft ze graag nog een weetje mee.