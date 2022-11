Dominique Persoone wordt… verpleger: “Zo’n job is echt rock ‘n roll!”

Dominique Persoone zit zelden om een uitdaging verlegen. Nu stapt hij naar eigen zeggen flink buiten zijn comfortzone door verpleegkundige te worden voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma ‘Een Echte Job’. “Zo’n EHBO-cursus zou eigenlijk verplichte basiskennis moeten zijn.”

Als we Dominique Persoone spreken heeft hij al zijn eerste dag achter de rug in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst. “Een brave dag, zeggen ze hier. Maar als ik straks de nacht doe op zaterdag, staan mij vast nog zottere dingen te wachten”, aldus Dominique Persoone. “Maar ik heb er alvast al een heel goed gevoel aan overgehouden, en het is ook een hele toffe bende. Het klikt met iedereen.” Dominique stapt immers niet alleen in het avontuur van ‘Een Echte Job’, maar doet het samen met An Lemmens, Julie Vermeire, Andy Peelman en Sarah Mouhamou. Het gezelschap kreeg intussen ook al een intensieve spoedcursus verpleegkunde, vooraleer ze zich in het werkveld begaven.

“Als je dat zo allemaal ziet, is dat eigenlijk zot dat een EHBO-cursus geen verplichte kost is, bijvoorbeeld op school. Voor mijn part mogen ze dat elk jaar eens herhalen. Eigenlijk moet dat verplichte basiskennis zijn, want het kan echt zoveel verschil maken. Misschien kan ik het zelf ook nog gebruiken in de jungle.” (lacht)

Edel beroep

De Brugse chocolatier heeft niets dan lof voor de mannen en vrouwen in het ziekenhuis. “Wat die mensen doen… (blaast) Dat is echt een edel beroep. Ik vind dat de verpleegkundigen in elk geval meer respect verdienen, want zo’n job is echt rock ’n roll. Dat zijn geen verplegers, maar paracommando’s! (lacht) Ik heb ook toegezegd aan het programma omdat ik het geen fake televisie vind en ik hoop dat de mensen zién hoe intensief zo’n job kan zijn. Ik heb zelf het geluk gehad hout vasthouden om nog nooit in het ziekenhuis gelegen te hebben. Dus zo’n hospitaal is echt onontgonnen terrein, flink buiten mijn comfortzone. Maar ik ben zeker dat het een zot avontuur gaat worden!”

‘Een Echte Job’ verschijnt later bij VTM.