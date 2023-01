Dit zijn de genomineerden voor De Kastaars!

Op zaterdag 28 januari worden voor het eerst Kastaars! uitgereikt, de gloednieuwe mediaprijzen waarbij VRT, DPG Media, SBS en Streamz de handen in elkaar slaan.

Met een gezamenlijk crossmediaal event willen ze de strafste Vlaamse mediagezichten en -makers van 2022 in de schijnwerpers. Tijdens een grootse show in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs worden de populairste televisie-, radio- én onlinetalenten en -formats bekroond. Vanaf vandaag kan heel Vlaanderen kiezen welke gezichten en formats in de prijzen zullen vallen. De stemming loopt van maandag 9 tot en met donderdag 19 januari via kastaars.be.

Er zijn in totaal elf categorieën. Het Vlaamse publiek kan in acht categorieën stemmen. Daarnaast bepaalt een negenkoppige jury, onder leiding van juryvoorzitter Luc Appermont, de winnaars in drie andere categorieën: Doorbraak, Carrièreprijs en Juryprijs.

Categorieën

Voor ‘Televisieprogramma van 2022’ gaat het tussen The Masked Singer, De allerslimste mens ter wereld, De mol, Down the Road, Restaurant misverstand, Code van Coppens, Reizen Waes, De ideale wereld, Taboe en James de musical. Voor ‘Radioprogramma van 2022’ kan je kiezen tussen De inspecteur, Maarten & Dorothee, Fien Germijns, De wereld van Sofie, Sven & Anke, Radio2 hitmix met Anja Daems, De tijdloze, Raf & Rani, Generation M, Kawtar & Keyaert.

Valt Camille ook hier in de prijzen? © DPG Media

Voor ‘Online videoreeks van 2022’ gaat het tussen Average Rob, De slimste 20, Behind the mask, Camille – Welkom in mijn leven, #BelRiadh, De keuze van Dany, Roomies, Security Checkers, 2DEZIT en Viktor vs Francesco. Nog meer online met ‘Podcast van 2022’ met Björn in the USA, Nerdland weekoverzicht met Lieven Scheire, De kroongetuigen, Lotte gaat diep, De stemmen van assissen, De tien meest gegoogelde vragen, De allerlaatste getuigen, Vrolijke vrekken, The Legend of Zillion en Welcome to the AA.

De Kastaars! zetten ook de ‘Mediapersoonlijkheid van 2022’ in de kijker. Daar gaat het tussen James Cooke, Dieter Coppens, Fien Germijns, Erik Van Looy, Philippe Geubels, Gert Verhulst, Tom Waes, Danira Bouhkriss Terkessidis, Dina Tersago en Siska Schoeters.

Wint Chantal van Nonkels? © VRT

Spannend wordt het in de categorie ‘Fictiereeks van 2022’ met een West-Vlaamse clash tussen Nonkels, Onder vuur en Chantal, met verder ook Dertigers, Thuis, Familie, Undercover, De kotmadam, Déjà vu en Twee zomers.

Voor de ietwat aparte categorie ‘Deelnemer van 2022’ gaat het tussen Prinses Delphine in Dancing with the Stars, Bart Cannaerts in De allerslimste mens ter wereld, de cast van Restaurant misverstand, Danira Boukhriss, Terkessidis in De allerslimste mens ter wereld, Miss Poes Camille Dhont in The Masked Singer, Brecht & Dziubi in Blind getrouwd, Radijsje Erik Van Looy in The Masked Singer, Tom Waes als portier in Those were the Days, de mama’s uit Zorgen voor mama en pleegmoeder Ingrid in Taxi Joris.

Arno blijft de kijkers beroeren. © Radio 1

Last not but least is er de categorie ‘Mediamoment van 2022’. Daar gaat het tussen Philippe die De mol verlaat, Danira Boukhriss Terkessidis die De allerslimste mens ter wereld wint, de ontmaskering van Conner Rousseau in The Masked Singer, De warmste week, Viv en Lowie die uit elkaar gaan in Thuis, het afscheid van mémé Clara in Château Planckaert, De Radio 1-sessie met Arno, Erik Van Looy die de cowboy van The Village People terugziet in James de musical, Caroline die wil stoppen in Blind gekocht omdat ze niet tevreden is met een huis van 1 miljoen en de zatte madammen van De ideale wereld die lachen met FC De kampioenen.