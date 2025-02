Dit West-Vlaams elftal is vanaf deze week te zien in nieuw knotsgek voetbalprogramma Masters of Madness

Masters of Madness is sinds deze week iedere weekavond te zien op Play4. Het knotsgekke voetbalformat wordt gepresenteerd door Eefje Depoortere. De Brugse is in de gamewereld een absolute wereldster, nu is ze ook dagelijks te zien op tv. Ook tien spelers en speelsters uit onze provincie maken deel uit van de deze verschillende teams. En daar zitten mensen met bekende familie tussen: de dochter van Karl Vannieuwkerke, de zoon van Gert Verheyen en de broer van Tessa Wullaert. Maar die willen elk hun eigen verhaal schrijven. Ook de West-Vlaamse dames zijn goed vertegenwoordigd, met Ianthe Meersschaert leveren we zelfs de enige doelvrouw.

Het is ook uitkijken naar Laurenz Simoens die als beste uit de testen kwam van Masters of Madness. Maak hieronder kort kennis met de tien spelers/speelsters.