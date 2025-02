“Dit is toch een ander paar mouwen dan wat ik gewoon ben”: na ‘De Slimste Mens’ waagt Mohsin Abbas nu ook zijn kans in ‘Dancing with the Stars’

Na ‘De Slimste Mens ter Wereld’ heeft comedian en Oostendenaar Mohsin Abbas een nieuw televisieavontuur in de agenda staan met het VTM-programma ‘Dancing with the Stars’. Mohsin kijkt alvast uit naar zijn deelname en is ondertussen al volop aan het trainen. “Als ik niet als eerste de dansvloer moet verlaten, dan is het op zich al geslaagd.”

Mohsin Abbas is ondertussen al volop aan het trainen om deel te nemen aan ‘Dancing with the Stars’. Er komen drukke tijden aan, maar hij ziet het volledig zitten. Al zal hij wel nog veel moeten oefenen. “Van zodra het avontuur begonnen is, merkte ik dat dansen toch een ander paar mouwen is dan wat ik gewoon ben. Het is wel heel leuk. Ik heb ook een goede danspartner, die me heel vlot begeleidt. Ik voel het wel aan mijn lichaam dat het trainen is”, vertelt Abbas.

Geen grote ambities

Echt ervaring met dansen had de comedian naar eigen zeggen niet. “Ik ging vroeger wel vaak uit als student, maar dat is eigenlijk meer bewegen. Ik ben van Pakistaanse origine, dus wij zijn ook opgegroeid met de Bollywoodfilms waar we altijd op dansten. Voor het huwelijk van mijn broer in Pakistan heb ik een paar dansjes geoefend samen met mijn vrouw. Die choreografie was natuurlijk heel basic. Nu moet je in een bepaalde stijl dansen. Het is niet dat de danspartners voor een gemakkelijke choreo gaan. Zij willen dat we het meeste eruit halen.”

Mohsin was meteen enthousiast toen de vraag kwam om deel te nemen. “Ik merkte wel na de Slimste Mens dat ik goed onthaald werd in de tv-wereld. Ik had al een lijstje gemaakt waar ik wel of niet aan zou deelnemen. Dancing with the Stars stond op de lijst met programma’s die ik wel wilde doen. Er was dan ook geen twijfel toen ze belden. Ik keek er vroeger altijd naar en had er ook een goed gevoel bij. Nu krijg ik gelukkig de kans en die zal ik met beide handen grijpen en mijn best doen.” Grote ambities heeft Mohsin niet. “Ik wil me vooral blijven amuseren. Ik ben wel een competitiebeest, dus ik zal wel proberen om er alles uit te halen. Ik zal er niet met mijn ‘klak’ naar gooien. Als ik er niet als eerste uit lig, dan is het op zich al geslaagd.”

Gelanceerd

De Slimste Mens ter Wereld was de doorbraak voor Mohsin, maar nu volgt ook de bevestiging dat zijn carrière als comedian gelanceerd is. “Ik krijg redelijk wat aanvragen voor tv-programma’s, maar ik kan niet overal op ingaan. Het moet nog allemaal haalbaar blijven, zeker ook in combinatie met mijn gezin.”

Op de planning staan er ondertussen al heel wat shows. “We zijn gestart met een tour van 33 shows. Ondertussen zit ik voor seizoen één al aan tachtig shows. Er komt ook een vervolg met nu al zestig shows in het tweede seizoen. Ik heb er ondertussen al een twintigtal gespeeld. De show in Genk was pas geboekt na mijn passage op televisie. Je weet dus dat de meeste mensen in de zaal mij enkel kennen van daar en ook hoge verwachtingen hebben. De reacties waren gelukkig heel positief en warm. Mensen amuseren zich en dat is het belangrijkste.”

De trein lijkt nu echt vertrokken voor de Oostendenaar, die al jarenlang aan het timmeren is aan de weg om het te maken in de comedywereld. “Voor veel mensen lijkt De Slimste Mens het startpunt, maar ik ben inderdaad al heel lang bezig. Ik heb vaak in cafés opgetreden en ben ook eens ‘op mijn bek’ gegaan. Ik ben blijven werken en doorzetten. Ik heb kansen gekregen van mensen die in me geloven. Ik ben hen daar heel dankbaar voor. Je bereikt dit niet alleen. Zonder de steun van mijn vrouw was ik er niet geraakt. Ik ben nu mijn droom aan het beleven.”