“Dit is een eerbetoon aan mammie”: Elly mag nieuwe beertjes voor ‘De droomfabriek’ ontwerpen

Het Droomfabriekbeertje was bij de eerste afleveringen van de populaire tv-show (1989-1999) van West-Vlaamse makelij en dat is het nu opnieuw. En meteen ging daarmee ook een eerste droom in vervulling. Kleindochter Elly contacteerde het programma en als eerbetoon aan haar oma, mammie Daisy Cools die in 2021 overleed, mocht ze de nieuwe versie ontwerpen. En ze mocht er meteen ook eentje, het allereeste dus, mee naar huis nemen. Het tweede was voor haar pappie Jacques.

Zaterdagavond was het zover, de lang verwachte rentree van De droomfabriek. En de eerste droom die vervuld werd, had ook letterlijk te maken met het Droomfabriekbeertje dat vroeger in heel wat kinderslaapkamers stond. Dat beertje werd voor de eerste edities, jawel in de vorige eeuw tussen 1989 en 1999, geleverd door de firma Vaco uit Wevelgem. Het Lendeleedse echtpaar Jacques Vandecasteele en Daisy Cools runde die firma, het was Daisy die het ontwerp voor haar rekening nam.

“Ik was nog niet geboren bij de eerste afleveringen van De Droomfabriek, maar het beertje was alomtegenwoordig in onze familie”

Elly Messely, de 20-jarige kleindochter van Jacques en Daisy, heeft de vorige reeks afleveringen niet mee gemaakt. “Maar dat beertje was altijd alomtegenwoordig in ons leven. Er werd ook veel over verteld en toen ik hoorde dat De droomfabriek zou terugkeren, vond ik het mooi mochten we opnieuw het nieuwe beertje mogen leveren. Ik sprak erover met pappie (opa Jacques Vandecasteele, red.) en die zag dat meteen zitten.”

Zo zagen De Droomfabriekbeertjes er in de vorige eeuw uit.

Vaco is ondertussen overgenomen door Pericles, maar Elly’s mama Sabrina is er nog altijd actief. Het bedrijf verdeelt baby- en kinderartikelen. Elly moest de jongste maanden de lippen stijf op elkaar houden.

“Ik moest natuurlijk zwijgen, maar mijn pappie wist het natuurlijk. De laatste maanden sprak hij haast over niets anders meer.” Mammie Daisy Cools zorgde vroeger, er werd ieder jaar een ander beertje ontworpen, telkens voor het ontwerp. Nu mocht kleindochter Elly dat doen. Gloria Monserez, die samen met Bart Peeters De droomfabriek presenteert, ging mee achter de stikmachine staan. Maar het was Elly die uiteindelijk het ontwerp finaliseerde.

Alpro bracht samen met De Droomfabriek duizenden beertjes op de markt. Misschien heb je er thuis ook nog eentje staan?

Ondertussen werden al 1.500 beertjes geleverd aan De droomfabriek. In de eerste reeks afleveringen werd het beertje samen met Alpro, nog een West-Vlaams bedrijf, op de markt gebracht. Daarom ook dat heel wat mensen er nog eentje staan hebben.

Jacques Vandecasteele, die Bart Peeters nog kende van de samenwerking die al meer dan 30 jaar terug gaat, keek tijdens de live uitzending met de glimlach, maar ook geëmotioneerd toe hoe zijn kleindochter dit gefikst had.

“Het is een fenomenaal mooi ontwerp”, liet de super fiere opa zich ontvallen. “Het doet me denken aan mammie.”

Elly, die in Gullegem woont, studeert marketing aan Vives. En wie weet komt het zo opnieuw straks weer in heel wat kinderhanden.