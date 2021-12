Disney+ strijkt neer in Knokke-Heist en je kan er gratis van meegenieten

De helden van Disney+ strijken tot 9 januari neer in Knokke-Heist. Gezinnen, vrienden en familie kunnen op het Heldenplein een magische ervaring beleven. In je eigen bubbel kun je gratis je in je eigen loge – ingericht als woonkamer – genieten van een Disney-film. “Dit is een nieuw concept”, zegt PR-manager Arne Van Ongeval van Disney België. Geïnteresseerden zullen wel snel moeten zijn.

Een knus, gezellig gevoel overvalt ons wanneer we de ruimte van Disney+ op het Heldenplein betreden. Al bij binnenkomst zien we Olaf en Mickey Mouse. Nostalgie in ons geval, maar tegelijk meteen een rustgevend gevoel. Een rondleiding leert dat je de komende weken in één van de zeven loges terecht kan voor een voorstelling van een Disney-film.

“Alle loges in het huis zijn gezellig als woonkamer ingericht en bieden plaats aan bubbels van maximaal 6 personen. De twee grootste kamers in het huis bieden plaats aan 6 personen. Er zijn ook nog twee kamers voor 5 personen, twee kamers voor 4 personen en eentje voor 2 personen”, zegt Arne Van Ongeval.

Gratis

Elke loge heeft een specifieke Disney-figuur als thema: van Mickey Mouse tot Winnie De Pooh. Wie hoopt om Bambi of Mickey Mouse te zien, moeten we teleurstellen. Het gaat om voorstellingen van films uit het aanbod van Disney+. Een gezellig gezinsmoment met Home Sweet Home Alone, een heroïsche date met Hawkeye of kiezen voor de warmste koude knuffels met ‘Olaf Presenteert’ zijn wél enkele van de mogelijkheden. Blijft de vraag waarom een wereldbedrijf als Disney voor Knokke-Heist kiest.

“Het was het gemeentebestuur zelf die ons vroeg of er een mogelijkheid was tot samenwerking”, legt de PR-manager uit. “Uiteindelijk werkten we een volledig nieuw concept uit. De voorstellingen zijn bovendien gratis én elke bubbel krijgt een box met een drankje en snoep voor tijdens de film.” Belangrijk: vooraf reserveren op www.heldenplein.be is noodzakelijk. En je zal snel moeten zijn. De verwachting is dat de plaatsen snel volzet zullen zijn. “Het grote voordeel is dat het volledig coronaproof is. Mooi meegenomen in deze tijden.”

Meerwaarde

Burgemeester Piet De Groote (GBL) is alvast enthousiast over het resultaat. “Zeker als je weet dat Disney niet zomaar met elke stad of gemeente in zee wil gaan”, zegt De Groote, die toegeeft dat Knokke-Heist een forse investering deed. De kustgemeente betaalt ongeveer 250.000 euro. Het is in de eerste plaats bedoeld om de eigen inwoners en tweedeverblijvers iets extra te bieden in de eindejaarperiode.

“Het past perfect binnen ons winterprogramma. We wilden ook in Heist iets doen met dit als resultaat. Het is ideaal voor families en vormt een enorme meerwaarde voor onze gemeente. Het is zeker de bedoeling om meerdere jaren samen te werken met Disney”, aldus de burgemeester. Door de coronamaatregelen is er van randanimatie – denk aan levende Disney-figuren – geen sprake. Zo wil Disney een volkstoeloop voorkomen.

(MM)