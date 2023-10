Disha (12) schittert straks in The Voice Kids: “Ik wil later ook mijn eigen kleren maken, zoals Pommelien”

In de vierde aflevering van The Voice Kids, vrijdagavond te zien op VTM, komt Disha’s langgekoesterde droom uit. Ze zingt vaak met haar drie jongere zusjes, soms tot wanhoop van mama Ellen die in Blankenberge een taxibedrijf uitbaat. “Ze zingen niet alleen in de auto maar ook zelfs in de Colruyt”, klinkt het.

Altijd al heel muzikaal

Disha, pas 12 jaar en net gestart in het secundair van Sint-Jozef Sint-Pieter, kan niet wachten om haar passie te delen met de wereld. “Ik zing al zo lang als ik het mij kan herinneren”, vertelt de vrolijke spring-in-‘t-veld aan de telefoon. Een paar jaar geleden maakte ze met de Blankenbergse academie haar musicaldebuut als kleine Cosette in Les Misérables. “Ondertussen was ze met notenleer gestopt omdat ze dat niet meer leuk vond”, zegt mama Ellen Vangenechten (40). “Maar kijk, door haar avontuur in The Voice heeft ze nu toch weer de smaak te pakken. Ze is dit jaar opnieuw aan de academie ingeschreven.” Volgens haar mama was Disha altijd al een heel muzikaal kind. “Heeft ze niet van mij”, aldus Ellen, “maar de aanleg zit wel een beetje in de familie: Paul Decoutere (ooit als gitarist aan de zijde van Arno, red.) was mijn oom.”

“En papa kan ook wel nog goed zingen”, horen we Disha op de achtergrond. Zij is fan van Taylor Swift, Harry Styles en Billie Eilish. “En van Olivia Rodrigo. Ik was helemaal zot van die medley van ‘Vampire’ en ‘Get Him Back’”, klinkt het enthousiast. Haar keuze voor The Voice Kids was echter ‘Homesick’ van Dua Lipa. “In 2018 scoorde Jade daarmee al in de allereerste aflevering. Massa’s tof liedje, echt toppie. Ik heb het zeker al een miljoen keer gezongen”, lacht Disha. Mama Ellen kan ervan meespreken. “Wij komen op straat nooit onopgemerkt voorbij”, glimlacht ze. “Je moet weten dat ik niet één maar víer dochters heb, en ze zingen alle drie de hele dag door. Niet alleen in de auto, ook in de Colruyt. Soms wel wat vermoeiend”, glimlacht ze. “Mama doet dan weleens alsof ze ons niet kent. Of ze zegt zo tegen de andere mensen in de winkel van: drie zotte dozen voor de prijs van één”, schatert Disha.

Droom in vervulling

Haar deelname aan The Voice Kids is een langgekoesterde droom die uitkomt. “Ze wil al meedoen sinds ze vier was, maar toen was ze daar uiteraard nog te klein voor. Toen we haar dan uiteindelijk toch inschreven, duurde het eerst nog zeven maanden voor we bericht kregen. We hadden de hoop ondertussen al opgegeven”, vertelt Ellen. Disha kreeg het heuglijke nieuws op school. “Met confetti en alles. Toch ook wel een klein beetje gênant”, grijnst ze. Wat ze tot nog toe van de andere kandidaten vond? “Lize vond ik goed, met haar cover van Olivia Newton-John. Ines heeft een prachtige stem, en ook van Ella en Aurora was ik onder de indruk. Zelf hoopte ik vooral dat Pommelien voor mij zou omdraaien. Ik droom er wel van om beroemd te worden, ja. Ik zou graag zoals Pommelien mijn eigen kleren maken als ik groot ben, want stijl is ook belangrijk als je op een podium staat. Gewoon je eigen ding doen en niet meelopen met de rest.”

Pyjama, sushi en The Voice Kids

Disha mocht haar zangtalent afgelopen zomer trouwens ook al demonstreren op Parkies in Blankenberge. “Ik heb twee liedjes gezongen in het voorprogramma van Sandrine en Coco Jr. En ook in de VIP-tent van Zomerhit heb ik op het podium gestaan”, glundert Disha. “Ze is al een beetje een lokale beroemdheid”, glimlacht trotse mama Ellen. Vrijdagavond is het pyjama party bij haar thuis. “Ik heb mijn beste vriendinnen uitgenodigd om te komen kijken”, zegt Disha. “We gaan sushi bestellen. Iedereen in de klas is trouwens heel nieuwsgierig, mijn juf heeft me zelfs al gevraagd of ik niet eens op school wou zingen. Iedereen zal dus wel voor de televisie zitten vrijdagavond – ik wil voor maandag een ziektebriefje”, grapt ze.