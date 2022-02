Dirk van Het Witte Paard roert woensdagavond in de potten in Komen Eten

Bijna vijf jaar heeft hij erop moeten wachten, maar deze week is Dirk Coryn van Het Witte Paard in Blankenberge eindelijk te zien in Komen Eten. “Nooit gedacht dat het er nog van zou komen. De opnames dateren tenslotte al van in 2017”, aldus Dirk, behalve promotor bij Het Witte Paard ook een fervente hobbykok.

Dirk Coryn (56) is promotor voor Het Witte Paard en baat daar vlak naast zijn frituur Friet Revue uit. Voor Komen Eten bedacht hij een – gezien de tijd van het jaar – opvallend winterse menu: als voorgerecht chorizosoep en als hoofdgerecht kalfsfricassee met gekookte aardappelen en verse appelmoes. “Eén probleempje: het was die dag in mei uitzonderlijk warm. Het was dus zweten geblazen in de keuken.”

Dolle avond

Als amuse-gueule schotelde Dirk zijn gasten ‘een hapje uit de zee’ voor. “Een garnalencocktail met… zélf gevangen garnalen”, knipoogt Dirk. Zijn dessert was een chocoladefondue – “rijkelijk vergezeld van gin tonic”, dixit Dirk. Dat verraadt alvast dat het een dolle avond werd, die keer toen Dirk in Komen Eten zelf in de potten mocht roeren. “We hebben veel gelachen, ja. Maar die hele week was onvergetelijk – een van de beste weken van mijn leven. We hebben nadien ook contact gehouden: de andere kandidaten komen nog elk jaar naar onze show kijken en één van de deelnemers is nu zelfs sponsor van Het Witte Paard. Fré, die zelf ook af en toe optreedt, is een grote fan van Laura Lynn die al vaak bij ons op het podium stond”, klinkt het.

Special guests

Tijdens de uitzending van woensdagavond maakt Dirk zelf ook wat reclame voor de Blankenbergse revuetempel. Zo wordt hij gevolgd terwijl hij affiches gaat plakken. Als toemaatje komen bij hem thuis Michel Van Den Brande, Luc Caals en Bobby Prins over de vloer. “Dat vonden de andere deelnemers natuurlijk een superleuke verrassing. Mijn vrouw wist in het begin trouwens ook van niets aangezien ik mij achter haar rug had ingeschreven”, grijnst Dirk. Hoe hij het er uiteindelijk van af heeft gebracht? “Daarvoor zul je vanavond zelf naar Komen Eten moeten kijken. Maar schrik niet: in 2017 was ik nog tien kilo zwaarder.”

Schrik niet: in 2017 was ik nog tien kilo zwaarder

Hoe het nu eigenlijk komt dat de bewuste Komen Eten-week met Dirk en co zolang is blijven liggen? SBS Belgium, de zendergroep achter Play4, wijt het aan de programmapuzzel die elk jaar anders wordt samengesteld. “Komen Eten maakt al lange tijd deel uit van de programmapuzzel bij Play4/VIER. Elk jaar wordt die puzzel echter anders gelegd, afhankelijk van ruimte, budgetten en een goede programmamix. Daardoor bleven er nog enkele nieuwe afleveringen op de plank liggen”, laat perswoordvoerder Niels Pittevils weten.