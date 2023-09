Dirk (62) uit Oudenburg is de dubbelganger van VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten: “Mensen willen altijd foto met me nemen”

Zondag presenteerde Dany Verstraeten zijn laatste middagnieuws op VTM alvorens dinsdag 5 september met pensioen te gaan. Hij werd er zowaar verrast door Dirk Wachtelaer die al jaren aanzien wordt als zijn dubbelganger. “Dany wist van niets en keek verwonderd toen ik in de studio met een cameraploeg in mijn kielzog binnenstapte”, lacht Dirk.

Dirk Wachtelaer (62) woont al 23 jaar in de Palingstraat in Oudenburg. Hij is sinds vorig jaar gepensioneerd, was beroepshalve boekhouder en fungeerde in zijn vrije tijd al dj. “Vooral in danscafés of op verjaardagsfeestjes bij vrienden of familie.”

Lookalike

Maar Dirk is vooral de lookalike van VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten. “Al vele jaren word ik voortdurend aangeklampt om een foto met mij te nemen en ik hoor mensen vezelen: ‘Kijk, Dany Verstraeten van het nieuws’.”

“We waren ooit op de bierfeesten in Middelkerke en daar kwamen veel mensen naar me toe voor een foto. Ik had in het begin de gelijkenis niet door en mijn kinderen vinden nog altijd dat ik niet op Dany gelijk”, vertelt Dirk Wachtelaer. “Toen ik met mijn vrouw eens op uitstap was in Sluis kwam een man naar me toe met de vraag of ik met zijn echtgenote op de foto wou. En zo is dat iedere keer als ik buiten kom.”

Een leuk voorval gebeurde tijdens een busreis naar Parijs. “Ik had al de hele tijd mensen horen fluisteren: ‘Dat is toch dienen van VTM…’ Toen er een fooi voor de chauffeur werd opgehaald, vroeg ik de micro om het bedrag af te geven. Ik bedankte hem voor de fijne uitstap en sloot af met: Dit is Dany Verstraeten voor het VTM Nieuws. En natuurlijk was er grote hilariteit op de bus.”

“Ik hoor dan mensen fluisteren: ‘dat is toch dienen van VTM”

“In de eerste periode vond ik het wel erg, maar nu ben ik het al gewoon.” Misschien nu Dany Verstraeten met pensioen is en hij niet langer in beeld komt, zal de hype wat minderen. “Wendy Van Wanten zei me ooit dat het toch een compliment is”, lacht Dirk, die door zijn vrienden steevast als Dany wordt aangesproken.

Grote wens

“Mijn grote wens was natuurlijk om Dany voor zijn pensioen eens te ontmoeten. Ik stuurde een filmpje met de vraag om naar VTM te komen. En ik kreeg telefoon. Of ik er zondag kon zijn? Dany wist nergens van en keek verstomd toen ik met een cameraploeg op hem afstapte. Zelfs premier De Croo, die toen geïnterviewd zou worden, wist niet waar hij het had”, lacht Dirk die uiteraard een fantastische dag beleefde en ook nog de nieuwsuitzending in de studio mocht meevolgen en de regiekamer bezocht.