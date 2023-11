Directeur Ruben (32) lijkt als twee druppels water op MNM-DJ Manu Van Acker: “Samen een quiz presenteren op school zou hilarisch zijn”

Een verrassende tv-avond, ten huize Depuyd in Oostende. Tijdens een aflevering van het Play4-programma De Slimste Mens ter Wereld vertelde MNM-presentator Manu Van Acker (24) over zijn zogenaamde dubbelganger die ook in Oostende woont. Die eer is blijkbaar weggelegd voor Ruben Depuyd, die schooldirecteur is in het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Mariakerke. “Een supergrappig toeval”, reageert Ruben.

Manu Van Acker liet tijdens de uitzending vallen dat hij regelmatig wordt aangesproken als ‘meester Ruben’. Omgekeerd is dat echter nog nooit het geval geweest. “Manu is nog niet zo heel lang bekend natuurlijk, en mij kennen ze in Oostende blijkbaar wel al iets langer heel goed. Ik wist wel dat ik een lookalike had, jaren geleden kreeg ik vaak berichtjes van kennissen die dachten dat ik aan de andere kant van Oostende hielp kinderen oversteken. Dat was ik niet, maar ik weet ook niet of het toen over Manu ging of nog een derde dubbelganger”, lacht de schooldirecteur.

Nog nooit ontmoet

Volgens Ruben zelf leek hij tot 3-4 jaar geleden inderdaad sprekend op de MNM-DJ, maar sinds hij 25 kilo is vermagerd en een andere bril heeft gekocht is de gelijkenis iets minder treffend. “Toch heeft mijn tweejarige dochter zeker zeven keer ‘papa’ gezegd – al wijzend naar de televisie – toen we gisteren de teaser van de aflevering in kwestie bekeken”, klinkt het.

Sinds hij 25 kilo is afgevallen en een nieuwe bril kocht vindt Ruben zelf dat hij nu iets minder hard lijkt op Manu, zijn dochter denkt daar blijkbaar anders over. © gf

Hij kreeg naar eigen zeggen donderdag zodanig veel berichten dat hij zijn gsm enkele uren aan de kant heeft moeten leggen. Het verrassingseffect was dan ook zeer groot. “Ik ben maar een simpele schooldirecteur uit Oostende, je verwacht het niet dat ik plots met naam en foto in zo’n populair programma tevoorschijn zou komen hé”, aldus Ruben. Zelf heeft hij Manu nog nooit persoonlijk ontmoet, maar daar hoopt hij verandering in te brengen. “Binnenkort organiseren wij een quiz op school. Het gaapt eigenlijk als een open vat dat we die samen zouden moeten presenteren. Hoe hilarisch zou dat niet zijn voor de kinderen? Of voor ‘Iedereen Beroemd’ mag hij voor zijn rubriek anders ook wel eens een dagje komen meedraaien op school, dat zou echt tof zijn.”