Deze West-Vlamingen strijden voor de prijzenpot in tv-programma ‘Million Dollar Island’

Maandag 22 mei start op VTM2 het nieuwe programma Million Dollar Island, dat Ingeborg presenteert. Daarvoor werden 50 Vlamingen en 50 Nederlanders verzameld en op een onbewoond eiland in de Filipijnen gedropt. Ze moeten samen zien te overleven en mogen zelf het spel verlaten als ze dat willen. De laatste persoon, die overblijft, krijgt 1 miljoen euro mee naar huis.

Björn Lemaire uit Gistel nam voor zijn inschrijving bij dit programma al twee keer deel aan het realitysurvivalprogramma Expeditie Robinson. “Ik heb me destijds absoluut gejeund. De omschrijving van Million Dollar Island – overleven op een onbewoond eiland – sprak me direct aan. Ik wou m’n survival skills nog eens bovenhalen. Maar eigenlijk had het weinig te maken met survival. Dus, ik besloot er dan maar een strandvakantie van te maken en te genieten van de vogels, vissen en varanen.”

Maar ook Mieke Van Dyck uit Gistel trok mee naar de Filipijnen. “Het programma leek super voor mij, alleen was ik bang dat het Expeditie Robinson-achtig ging zijn met intense fysieke proeven. (knipoogt) Ik ben tenslotte geen twintiger meer, hé. Maar dat fysieke leek al bij al goed mee te vallen. Het fijne aan het programma is dat je leeft in het moment. Maar ik heb mijn kleindochter wel hard gemist!”

Nouchka Willems uit Oostende was helemaal klaar voor de uitdaging. “Ik ben dagelijks bezig met sporten: fietsen, lopen, surfen, fitness en 10 km skeeleren. Ik kan je verzekeren dat de eerste tien dagen echt een chaos waren, met ruzies, blessures en ook zieke deelnemers. Ik ben enkele kilo’s verloren, schepte zeewater en maakte er eten mee klaar. Iedere dag at ik zes tot zeven kokosnoten, rode mieren, krabben en insecten geslikt, kleine haaitjes gevangen en geroosterd.

Ook Eelke Hinnekens uit Harelbeke raakte door de selectie. “Het was een prachtige ervaring en ik hou van uitdagingen en mijn grenzen opzoeken en proberen te verleggen. Tijdens de opnames ben ik mezelf wel een paar keer tegengekomen. Dat is redelijk confronterend. Het is allemaal niet zo evident: thuis ben je de luxe gewoon als een doodnormale zaak, op het eiland niet. Maar toch heb ik ook innerlijke rust kunnen vinden op het eiland”, lacht Eelke.

Arno Verhelst uit Langemark is geen onbekende in de wereld van reality-tv. Hij nam eerder al deel aan Homo Universalis, Uit De Kleren en Het Beste Bod. Million Dollar Island is dus zijn vierde tv-optreden en misschien wel het meest intense. “Hier heb ik echt levenslessen geleerd. Je ziet in hoe zinvol het leven is en hoeveel luxe we hier in Europa kennen. Ik zou iedereen die zich aan kleine dingen ergert, aanraden om een dergelijk experiment te doen, want ik merk ook veel sneller dan vroeger dat we het hier zo goed hebben. Het was ook goed om eens zo lang door te gaan zonder smartphone. Op het eiland heb ik vrienden voor het leven leren kennen.”

Wil je te weten komen hoe onze West-Vlamingen het doen? Dan kan je nu al kijken op Streamz of maandagavond 22 mei om 21.50 uur op VTM2.