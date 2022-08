Deze West-Vlamingen maken kans om LEGO Master te worden

Binnenkort start een nieuw seizoen van LEGO MASTERS op VTM, met niet alleen een nieuwe presentator, maar ook twee West-Vlaamse duo’s die meedingen naar de overwinning.

In LEGO MASTERS barst binnenkort de grootste strijd met de kleinste steentjes opnieuw los. Andy Peelman en zijn Nederlandse co-host Jamai Loman schotelen in een nieuw seizoen van LEGO MASTERS een bijna onmogelijke uitdaging voor aan acht nieuwe teams uit België en Nederland: het bouwen van nóg mooiere, creatievere, grotere en indrukwekkendere bouwwerken dan de afgelopen seizoenen.

Acht straffe duo’s gaan de kleurrijke competitie aan. Elke aflevering krijgen ze een bijzondere challenge voorgeschoteld die ze binnen een bepaalde tijd moeten volbrengen. De creaties worden dit seizoen nog uitgebreider en strenger beoordeeld door gloednieuwe BRICKMASTER Esmee Kuenen (afkomstig uit Nederland). “Ik ben een strenge BRICKMASTER, maar wel rechtvaardig. Ik ben op zoek naar herkenbaarheid, creativiteit en ik let ook op het kleurgebruik en de functionaliteit van het bouwwerk”, legt ze uit. De 25-jarige Esmee liep tijdens haar studie Industrial Design stage bij LEGO en kreeg daar al snel haar droombaan aangeboden. Inmiddels is ze de jongste Senior Element Designer bij het bedrijf en houdt ze zich dagelijks bezig met het ontwerpen van alle LEGO-steentjes in een set. Ze kent elk steentje en elk element als geen ander en weet precies wat er allemaal mogelijk is met LEGO. Kortom, dé perfecte BRICKMASTER.

Bij twee duo’s vinden we West-Vlamingen.

Peter en Tom zijn een goed geolied team. © VTM

Tom (40, uit Wielsbeke) en Peter (39, uit Ingooigem) zijn neven en al hun hele leven gek van LEGO. Ze bouwen graag constructies met bewegende onderdelen en ook architectuur en historische thema’s spreken hen aan. Ze koppelen het aangename aan het nuttige, want vaak spelen hun kinderen ook met hun zelfgebouwde constructies.

De Stevens: een winning team? © VTM

De Stevens zijn 36 en 42 jaar en vormen een duo dat elkaar goed scherp houdt. Steven C. (uit Herent) is een georganiseerde bouwer en Steven D. (uit Beernem) is meer chaotisch. Steven C. bouwt al van kleins af aan. Steven D. heeft vroeger ook veel gebouwd en herontdekte deze passie toen hij kinderen kreeg.

Wanneer het programma precies van start gaat, is nog niet bekend.