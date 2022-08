Deze West-Vlamingen kleuren het najaar van VTM

Televisiezender VTM pakt dit najaar uit met vertrouwde formules, enkele leuke nieuwigheden en ‘oude rotten’.

VTM stelde woensdag hun najaar voor en daarin mogen ook West-Vlamingen niet ontbreken. Misschien wel het leukste programma van dit najaar is ‘Wie Zoekt Die Wint’. In de oproepaflevering zoekt Jens Dendoncker gezinnen die bereid zijn om hun hele huis overhoop te halen op zoek naar 100.000 euro die erin verstopt zit. Voor het effectieve programma is het nog even wachten.

Moesten we héél lang op wachten: De Kotmadam. Vlaanderens langstlopende sitcom over madame Jeanne, haar iconische snoepwinkeltje en haar studenten is eindelijk terug met nieuwe afleveringen. Met het 24ste seizoen voor de deur behoort De Kotmadam ondertussen tot het collectief geheugen van de Vlaming. Misverstanden, studentenfratsen en onverwachte situaties leiden opnieuw tot veel humor. Kotmadam Jeanne (Katrien Devos) verwelkomt ook een nieuwe student: Simon, een rol voor Arno Moens. De opnames werden 2,5 jaar geleden afgerond.

‘Wat hebben we heleerd?’ Dat SOS Piet niet kapot te krijgen is. © VTM

En VTM haalt nog meer oude kleppers van stal. Naast Paul Jambers komt ook Piet Huysentruyt terug voor SOS Piet XL. Naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag trekt Piet, gewapend met zijn iconisch valiesje en veel goesting, weer door heel Vlaanderen. Honderden mensen contacteerden hem met kookproblemen zoals ingevallen puddings, droge lasagnes of verbrande nagerechten.

Maar Piet helpt niet enkel hen uit de nood, ook verschillende bekende Vlamingen zitten met een kookprobleem waaronder Goedele Liekens, Nathalie Meskens en Patje Krimson. Ook zij mogen op de hulp van Piet rekenen. En last but not least bezoekt Piet de meest spraakmakende koks uit 18 seizoenen SOS Piet om te kijken of ze nog weten “wat ze geleerd hebben die dag”.

Ook niet kapot te krijgen: Luk Alloo. Die pakt straks uit met een nieuw seizoen van Alloo bij de Verkeerspolitie.

Jamie-Lee is straks in drie programma’s te zien. © VTM

Is niet van het scherm weg te branden dit najaar: Jamie-Lee Six. De influencer is te zien in BV Darts (op VTM2), waar ze het opneemt tegen onder andere Saartje Vandendriessche. Daarnaast doet ze mee aan Het Jachtseizoen, waarbij ze mee jaagt op BV’s die ontsnappen. De zender zet ook in op het digitale luik, namelijk VTM GO. Daarop brengt Jamie-Lee de Familie Files, waarbij ze achter de schermen gaat van de soap Familie, die straks hun verjaardag mag vieren. Op VTM Go zal ook nog een docu te zien zijn over Camille, die gevolgd wordt tijdens een van de drukste zomers van haar leven. De reeks zal ‘Ik ben Camille’ heten.

Camille krijgt een online documentaire. © VTM

En stilaan ook een vaste waarde: Helden van Hier. Deze keer trekken ze naar Oostende, waar het drukke dagen zijn. Strandwachters, artsen en ambulanciers, politie en brandweerlui werken met man en macht om de kust veilig te houden. Rellen, vermiste kinderen, diefstal… Helden van Hier: De Kust volgt het reilen en zeilen van de hulpdiensten.