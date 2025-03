Deze West-Vlaming sneuvelt al meteen in ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’: “Totaal niet ontgoocheld”

In ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ werd meteen duidelijk dat het menens is voor de bekende Vlamingen die koken voor een strenge jury. Voor stylist Tom Eerebout zit het avontuur er evenwel al na één aflevering op.

Stylist Tom Eerebout gaf het al aan dat de deelname aan ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ bijzonder stress vol was in een interview met KW. “Of ik het onderschat heb? Heel hard. Ik heb nog nooit zoiets stressvol meegemaakt, en ik heb quick changes gehad met de grootste popsterren waarbij je ze in 45 seconden moet omkleden. Eerlijk? Ik vond dit verschrikkelijk. Want dat omkleden, dat kan ik. Ik voelde al na een paar uur: dit hou ik geen tien afleveringen vol.”

De commentaren waren – in tegenstelling tot zijn vlees – niet mals. © Play4

Op het einde van de eerste aflevering voelde Tom de bui al hangen. Hoewel hij vol enthousiasme was begonnen, slaagde hij er niet in om de jury te overtuigen om hem naar de volgende aflevering te sturen. Voor Tom is het eerder een opluchting. “Het is heel erg om te zeggen, maar ik was totaal niet ontgoocheld”, aldus Tom, die naar eigen zeggen geen spijt heeft van zijn deelname. “Je ziet het zelfs aan mijn postuur, maar ik voelde mij verschrikkelijk. Ik vind het wel jammer dat ik de masterclasses niet kon halen, maar ik weet niet of ik die wel zou gehaald hebben. Het is echt heel intens. Maar iedereen was keilief. Het voelde een beetje aan als Belgium’s Next Topmodel (waar Eerebout jurylid was, red.). Opeens had ik het door wat voor mindfuck het is om zo beoordeeld te worden.”