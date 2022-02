Deze West-Vlaamse was een robot in The Masked Singer

Verrassing van formaat in ‘The Masked Singer’ vrijdagavond. De robots, favoriet van de speurders en kijkend Vlaanderen, werden ontmaskerd. Deze West-Vlaamse deerne bewees dat ze naast acteren ook een stevig potje kan zingen.

In ‘The Masked Singer’ op VTM deed dit seizoen voor het eerst een duo mee. In de aflevering van vrijdagavond ging het masker eraf en werd het duidelijk dat het ging om Aster Nzeyimana en Lize Feryn. Ze waren bijzonder enthousiast maar toch ook enigszins ontgoocheld.

Hun ontmaskering was een shock voor speurders Kevin Janssens, Julie Van den Steen en Andy Peelman en vooral voor gastheer Niels Destadsbader. “Dit vind ik écht niet tof! Zo spijtig! Dit waren eerlijk gezegd een beetje mijn favorieten”, klonk het vanavond in The Masked Singer. En toch is het liedje van de schattige Robots uitgezongen. Zij werden vanavond als vijfde ontmaskerd. Lize en Aster verbaasden jong en oud de voorbije weken met hun zang- en raptalent.

Lize Feryn en Aster Nzeyimana hebben naar eigen zeggen erg genoten maar wilden heel graag nog verder doen. © VTM

“We hebben ons echt goed geamuseerd”, klonk het.“Dit was echt het meest gigantische pak van de reeks”, aldus Aster. “Het lastigste was het skelet, dat super hard was en keiveel woog. Wij zijn allebei mager van nature en we hebben niet veel reserve op onze schouders. Dat skelet steunde daarop en ik zweer het u, dat deed zó veel zeer.” Lize en Aster onthullen in Behind The Mask ook de uitdaging die Aster kreeg in een whatsappgroep met alle Masked Singers. Op het EK moest hij in zijn voetbalcommentaar subtiel het woord ‘robot’ zien te verwerken. “Ik dacht: dat lukt mij wel”, vertelt Aster. “Ik heb anderhalf uur en meer om te babbelen en ik kan daar echt alles in vertellen wat ik wil.” En zo geschiedde tijdens de match tussen Hongarije en Portugal…

Aster integreerde robots in één van zijn voetbalverslagen. © VTM

Het koppel genoot ervan om The Masked Singer samen te kunnen beleven. “Het was een stap in het onbekende”, besluit Lize. “En het leuke is dat we dit samen konden doen. De ontgoocheling eens je eruit ligt is zó groot. De grond zakt van onder je voeten weg.” Aster: “Het was een eer om te mogen meedoen. Ik was zo blij dat we dit met twee konden beleven. Alles is leuker als je het kan delen met mensen. We hebben alles bereikt wat we wilden. Ik wou een keer goed zingen en een keer goed rappen met Lize. Dat is gelukt.”

Bekijk hier nog eens de ontmaskering: