Deze kinderen maken nog kans om The Voice Kids te winnen

Vanaf vrijdag 29 april starten de zogenaamde Knock-Outs in het VTM-programma ‘The Voice Kids’. Wij sommen eens op welke kinderen nog kans maken op de titel.

In de eerste knock-outaflevering komen Lena & Sien (10 jaar) uit Wervik aan bod. Zij zitten in team Metejoor en brengen ‘Girl On Fire’ van Alicia Keys. Bij team K3 zien we Elise (8) uit Wingene. Die bouwt een feestje met Watermelon Sugar van Harry Styles.

In de komende afleveringen zien we in team Metejoor nog Louis (13) uit Oostkamp. Laura Tesoro heeft in haar team nog Juliette (12) uit Assebroek en Marit (9) uit Brugge. Bij K3 zien we nog Gaëlle (14) uit Ieper en Eloïse (10) uit Zedelgem. Duncan Laurence heeft nog Marthe (14) uit Diksmuide in zijn team zitten.

The Voice Kids, op vrijdag 29 april om 2035 uur bij VTM.