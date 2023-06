Derko en Tineke nemen deel aan VRT1–programma ‘Ons Huis/nieuw huis’: “We zijn echte twijfelaars”

In het nieuwe VRT1-programma ‘Ons huis/nieuw huis’ gaan interieurarchitect Ken en vastgoedmakelaar Kristien de strijd aan met elkaar. Ze bezoeken – verspreid over heel Vlaanderen – acht koppels die niet (meer) wonen in het huis van hun dromen. De ene ziet een verbouwing als de oplossing voor hun problemen, terwijl de andere droomt van een nieuw huis en een nieuwe start. Een van de acht koppels zijn Tineke (34) en Derko (39) uit Kerkhove.

Tineke en Derko vormen een jong gezin, getrouwd sedert 2016, met twee dochters: Olivia (4) en Lotta (3). Tineke werkt als zelfstandig grafisch vormgeefster en docent Photoshop en vormgeving op de Arteveldehogeschool, Derko is vertegenwoordiger bij een drukkerij.

Bij de aankoop van hun huis in 2014 in Kerkhove was Tineke meteen verkocht: “Dit is het huis dat je tekent als kind – voordeur in het midden, kronkelend paadje ernaartoe, appelboom in de voortuin”. De realiteit is minder idyllisch, want een huis uit 1960 is verouderd. Het is altijd de intentie geweest om te verbouwen en om die reden kocht het gezin ook nauwelijks echte meubels en voelt het nog altijd een beetje alsof ze op kot zitten. Maar tien jaar later zijn die noodzakelijke verbouwingen nog altijd niet gebeurd. Derko zou liefst verhuizen, al is ook dat geen makkelijke zoektocht, want de lat ligt hoog. En Tineke kan dan weer geen afscheid nemen van het huis waar ze nog steeds verliefd op is.

IMMO-zoekertjes

“Ik kwam altijd naar huis met IMMO-zoekertjes om toch maar ons droomhuis te vinden”, vertelt Derko. “Tot ik op 28 april 2022 opnieuw een huis vond waar we samen gingen naar kijken. Toen waren we nog niet aan onze verbouwingen begonnen, en dat was voor Tineke dan ook de druppel.”

“Diezelfde dag zag ik de oproep van Ken en Kristien, en we dachten: dit is precies onze situatie”, pikt Tineke in. “Nadat we enkele selectierondes hadden doorstaan, is dit media-avontuur half juli voor ons begonnen. Ondanks ik grafisch vormgeefster ben, had ik ook het gevoel van ‘laat ons dit uit handen geven, aan mensen die hiervoor gestudeerd hebben’. Wij weten wel heel goed wat we graag zien, maar kunnen het niet altijd goed benoemen. We kunnen heel moeilijk keuzes maken en twijfelen echt te veel (lacht).”

Ravotten

Bovendien wilden we vooral ons huis grondig renoveren, alles eruit, de basis goed doen. Isoleren, dubbel glas, elektriciteit en sanitair volgens de norm van nu. Dat was voor ons belangrijker dan het esthetische aspect bij een verbouwing.

“Het huis in Kerkhove, daar waren we indertijd redelijk snel aan verkocht”, gaat Derko verder. “De Vlaamse Ardennen, een heel mooie omgeving in de schelde vallei met zicht op de Kwaremont en Patersberg, ons eigen bos met heel veel groen… We wilden onze kinderen een eigen plaats geven om te kunnen spelen en ravotten. Hetzelfde vinden op een andere plaats is niet evident, dat beseffen we ook. Al kwam met de jaren ook het besef dat die bomen heel wat zonlicht wegnemen en dat het bos behoorlijk wat onderhoud vraagt. Met onze drukke agenda’s is dat niet altijd een goede match. Verbouwen was voor Derko sowieso ook een must, de toestand waarin het huis zich bevond voor de verbouwing, zou bepalend zijn voor de waarde van het huis bij een verkoop.” (ELD)