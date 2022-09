Demi Vandenbulcke doet mee aan ‘Homo Universalis’

Het programma Homo Universalis op Eén is met brio gestart met ruim 500.000 kijkers. Een van de nu nog 90 deelnemers is de Harelbeekse Demi Vandenbulcke die tijdelijk in Marke woont. “Het was intens en geconcentreerd bezig zijn.”

Op 27 augustus barstte de strijd los om de nieuwe titel van Homo Universalis. Van de 100 kandidaten die met allerlei taken en uitdagingen tegen elkaar strijden, zijn er nu nog 90. VRT zorgde voor enkele nieuwigheden: een babbelbox, onverwachte wendingen en 10 afvallers per aflevering. Wie alle spelletjes kan overleven, wint een jaar gratis reizen. Een van de 90 overblijvende deelnemers is Demi Vandenbulcke (25) uit Harelbeke, die momenteel bij haar ouders in Marke woont. “Meedoen was vooral een uitdaging voor mezelf om te zien hoe ver ik zou geraken. Het was intens en geconcentreerd bezig zijn”, vertelt Demi die een 2,5-jarige opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg geniet aan CVO Miras in Kortrijk.

Mooiste ervaring ooit

Demi heeft geen spijt dat ze meedeed aan Homo Universalis. “Ik zou het direct opnieuw doen. (lacht) Het was mijn mooiste ervaring ooit. Het is meer dan een spelletje spelen. Als je in die cirkel staat, schept dat al een band, maar je weet dat iedereen komt met hetzelfde doel: winnen. We hadden allemaal snel hetzelfde idee: laten we ons amuseren. Tijdens de spelletjes sta je op kleinere afstand van elkaar en je wordt losser met elkaar. Het groepsgevoel werd sterker en sterker. Zet die 100 mensen op een straat en je zal nooit hetzelfde effect krijgen. Iedereen steunde iedereen. Er zijn mooie vriendschapsbanden ontstaan. We zijn met 25 samengekomen om de eerste aflevering te zien en plannen een grotere reünie”, vertelt Demi. “Voor mij is dit een mooie ervaring om later toe te passen in mijn studies en werk. Je krijgt een belangrijker inzicht, een ervaring op meerdere gebieden.” Haar credo? “Bij elke proef had ik dezelfde raad in mijn hoofd: er zal altijd iemand zijn die het slechter doet dan ik.” (lacht)