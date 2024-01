De tien leukste gastrollen in het tweede seizoen van Chantal (voor wie het al zag)

Vanaf 21 januari start het tweede seizoen van Chantal. Naast de vertrouwde cast en nieuwkomer Patricia Kargbo zien we opnieuw een reeks opvallende bijrollen. Onze man keek al de volledige reeks uit via Streamz en somde de tien leukste op. Opgelet: milde spoilers voor wie de reeks nog niet gezien heeft!

In het tweede seizoen van Chantal krijgen we opnieuw het kruim van de West-Vlaamse acteurs te zien, maar net als vorig seizoen zijn er heel wat opvallende gastrollen. Wij bekeken al het volledige seizoen, dat sinds een paar weken integraal op Streamz staat, en zagen daarbij opnieuw enkele opvallende namen.

Waarschuwing: wie het nog moet zien, laat zich beter verrassen. Al doen we ons best om in dit stuk geen verhaallijnen te spoilen.

1. Han Coucke

Han Coucke vertolkt een collega van Mathias Sercu. © VRT

(te zien vanaf aflevering 2)

We kennen Han Coucke uiteraard als stand-up comedian Han Solo, maar als acteur kan hij ook een stevig palmares voorleggen. Twintig jaar geleden dook hij op in De Kotmadam als Stef, een rol die hij meer dan 50 afleveringen speelde. Verder had hij ook een gastrol in onder meer Wittekerke, Flikken, Amika, Witse, Aspe, Vermist, Gent-West en De Zonen van Van As. Hij had ook een glansrol als Lorenzo in Bevergem. Nadat hij zelf al in heel wat politieseries opdook, kruipt hij nu zelf in de huid van flik. En met verve!

2. Bram Verrecas

Bram Verrecas speelt iets tussen patser en paster. © VRT

(te zien vanaf aflevering 3)

Loveringem heeft een nieuwe paster! En dan nog wel een hippe jonge veugel, die rondtoert op een skateboard. En aangezien het dorp maar heel klein is, duurt het niet lang vooraleer hij ook Chantal tegen het lijf loopt…

Acteur Bram Verrecas draait al tien jaar mee in het vak. Zijn opvallendste rollen waren een passage in Callboys, De Twaalf, Blackout en Undercover. Leuk detail: eerder was hij al te zien in Nonkels als cameraman van Focus & WTV.

3. Daisy Van Praet

Daisy Van Praet draait ook al meer dan 20 jaar mee in het wereldje. © VRT

(te zien in aflevering 4)

In een ver verleden speelde Daisy Van Praet, met roots in Knokke-Heist, twee verschillende rolletjes in Familie. Later was ze onder meer te zien in politieseries als Aspe, Vermist, Witse en Code 37. Recent kan je haar kennen van de reeks Voor wat, hoort wat, Als de dijken breken en Amigo’s.

4. Jan Vergote

Jan Vergote was ook te zien in Nonkels als slager Wilfriedje. © VRT

(te zien in aflevering 4)

Mocht u zich afvragen: vanwaar kén ik die mens nu? Mensen uit het Roeselaarse toneel- en theatermilieu kennen Jan Vergote al langer, want hij staat al decennia lang op de planken. Een paar jaar geleden kreeg hij daarvoor nog het Ereteken voor Cultuurverdienste. Eerder speelde hij al een gastrolletje in de reeksen In Vlaamse Velden, Baba Yega: The Movie en Cordon. Al kent u hem ongetwijfeld als Wilfriedje, de slager die de nonkels in euh… Nonkels tegen het lijf liep in de stripclub, en die de hond Kurt zogenaamd had aangereden. Opvallend: hij heeft ook een rolletje straks in Styx, dat zich ook al afspeelt in West-Vlaanderen.

5. Bert Dobbelaere

Bert Dobbelaere is ook te zien in J’aime la vie van Mathias Sercu. © VRT

(te zien in aflevering 4)

Eén van de eerste reeksen waarin Bert Dobbelaere te zien was, was al half – nuja, een héél klein beetje – West-Vlaams: Het Goddelijke Monster. De theateracteur, die op het podium al een respectabel parcours aflegde, zagen we slechts af en toe op tv. Zijn laatste passage dateert van 2015 in Voor wat hoort wat. In de film J’aime la vie, geschreven en geregisseerd door Mathias Sercu, had hij een mooie rol als Mario. In de reeks Chantal zorgt hij voor een ommekeer in de reeks van comedy naar drama.

6. Robin Keyaert

Robin Keyaert was eerder ook al te zien in de bekende film Close. © VRT

(te zien vanaf aflevering 4)

Zeker sinds De Warmste Week kent heel Vlaanderen Robin Keyaert als de sympathieke MNM-presentator, maar oorspronkelijk volgde hij de opleiding kleinkunst-drama. Zo had hij in een ver verleden nog gastrolletjes in Wat Als? en Ge Hadt Erbij Moeten Zijn, maar hij vertolkte ook de rol van leerkracht in de Oscar-genomineerde prent Close van Lukas Dhont. In Chantal speelt hij de campagneleider van kandidaat-burgemeester Roland Schiettekatte, het personage van Wim Opbrouck.

7. Peter Bulckaen

Eerherstel voor Peter, die een glansrol heeft in het tweede seizoen. © VRT

(te zien vanaf aflevering 4)

Misschien wel de leukste bijrol in deze reeks is die van Peter Bulckaen. In ‘Het Prethuis’ speelt hij al sinds jaar en dag in het West-Vlaams, maar de acteur uit Geluwe heeft ironisch genoeg nog nooit een televisierol in het West-Vlaams mogen vertolken, een korte passage in Wittekerke – toen Max zijn vader ontmoette – niet nagelaten. “Ik kon er maar niet bij dat het de zoveelste West-Vlaamse reeks was en dat ik nog nooit auditie had mogen doen, terwijl ze voor ‘Eigen kweek’ godbetert in mijn eigen achtertuin hadden gefilmd”, liet hij vorig jaar optekenen in De Krant van West-Vlaanderen. Dus belde Peter naar regisseur Jeroen, die hij kende van bij Wittekerke en Familie. Zo kon hij dus auditie doen voor een rol in het tweede seizoen. Zijn rol daarin mag je gerust een soort eerherstel noemen, want hij doet het voor-tref-fe-lijk!

8. Arend Pinoy

Ook de moeder van Arend is even te zien. © VRT

(te zien in aflevering 5)

Allerminst een onbekend gezicht, op theater én tv. Arend Pinoy maakte 30 jaar geleden zijn televisiedebuut als straatjongen in Wittekerke en was later te zien in onder meer De zonen van Van As, Code 37, Deadline 14/10 en Chaussée d’Amour. Vorig jaar was hij te zien in Hidden Assets en 2DEZIT. In de laatste twee afleveringen speelt hij de slechterik van dienst. Leuk detail: in een eerdere aflevering zien we ook zijn moeder passeren, actrice Marijke Pinoy.

9. Jeroen Dumoulein

Jeroen Dumolein stond voor de gelegenheid eens vóór de camera’s. © VRT

(te zien in aflevering 5)

Onder de categorie: knipper met je ogen en je mist het. In aflevering 5 zien we Chantal dagdromen in de wachtrij bij de bakker. Die blijkt niemand minder te zijn dan Jeroen Dumoulein.

Jeroen is de regisseur van dienst. Hij blikte het eerste seizoen zelf in, en voor seizoen twee kreeg hij hulp van Senne Dehandschutter. Die laatste was een tijdlang actief als acteur. Hij maakte zijn debuut in ‘Terug naar Oosterdonk’ in 1997, maar is bij het grote publiek wellicht nog steeds het meest bekend als de zoon van Mammie en Pappie uit de bekende sketchrubriek Vaneigens. Dumoulein heeft ook Styx geregisseerd, de nieuwe serie met Sebastien Dewaele in de hoofdrol. Die wordt straks voorgesteld op het Filmfestival van Oostende.

10. Loes Swaenepoel

Loes Swaenepoel speelt een rusthuismedewerker in de laatste aflevering. © VRT

(te zien in aflevering 6)

De ietwat schuchtere actrice, met roots in Hooglede, werd in een ver verleden na een casting voor een ietwat vreemd reclamefilmpje over een spaarlamp opgemerkt door een castingbureau. Zo kon ze auditie doen voor De Collega’s 2.0, een film van Jan Verheyen uit 2018. De theateractrice verdween daarna van de televisie- en filmradar, al was ze later wel te zien in Onder Vuur. In Chantal heeft ze een klein gastrolletje als rusthuismedewerker.