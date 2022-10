De familie Claus nu al succesvolste Vlaamse film ooit: “Fans tot in Zuid-Amerika”

Binnenkort verschijnt een derde deel van de Netflix-film, ontwikkeld door twee jonge West-Vlamingen.

Het was een berekende gok, maar wel eentje die flink wat vruchten heeft afgeworpen. Ruben Vandenborre uit Waregem en Anthony Van Biervliet met roots in Izegem richtten een paar jaar geleden hun eigen productiehuis Dingie op. Hun eerste grootschalige productie, een volwaardige Vlaamse kerstfilm, zou oorspronkelijk in de bioscoop verschijnen, maar toen brak corona uit en kwam opeens streamingdienst Netflix in het vizier.

Ruben geeft instructies tijdens de opnames. © Dingie

De film werd eind 2020 gelanceerd en bleek een onverhoopt succes. Niet alleen in ons land, maar ook wereldwijd. Het bleek bovendien een slimme zet om de kerstman niet in een klassiek rood/wit pak te stoppen. Zelfs in de Verenigde Staten, waar hun versie van de Kerstman heilig is, belandde De Familie Claus vlotjes de top tien binnen. “Opvallend: de film deed het ook bijzonder goed in Zuid-Amerika”, aldus Anthony Van Biervliet. “Hoofdrolspeler Mo Bakker krijgt via sociale media regelmatig volgverzoekjes.”

Ook West-Vlaming Stefaan Degand is te zien in De Familie Claus. © Dingie

Intussen blijkt dat de film al meer dan 20 miljoen keer bekeken is wereldwijd. Ter vergelijking: de meest succesvolle Vlaamse bioscoopfilm is Loft met net geen 1,2 miljoen bezoekers.

Derde deel

Producer Ruben Vandenborre, die zelf een filmopleiding genoot, stond voor het vervolg zélf achter de camera. Ook die film deed het bij ons heel goed, maar wereldwijd wordt die pas volgende maand losgelaten. De reden is logisch. “De film verschijnt in zoveel landen dat er heel wat dub-versies moeten gemaakt worden”, aldus Anthony. “Dat vraagt zijn tijd.” Het is ook algemeen geweten dat het voor heel wat producties wereldwijd aanschuiven is geblazen doordat de industrie maandenlang stil lag tijdens de coronacrisis. Maar de release van een tweede film, kan ook opnieuw een boost geven aan het eerste deel, waarvan die 20 miljoen nog niet eens het definitieve cijfer is. Wellicht zal dat na de kerstperiode nog een pak stijgen.

Ruben met hoofdrolspelers Jan Decleir en Mo Bakker. © Kris Dewitte Kris Dewitte

Intussen zijn de opnames achter de rug voor een derde deel, dat bij ons dit najaar te zien is. Opnieuw stond Ruben achter de camera, terwijl zijn kompaan Anthony showrunner van dienst was bij ‘Knokke Off’. Het gaat intussen hard voor het productiehuis, dat afgelopen zomer ook een vervolg draaide op de bekroonde eerste reeks van Hacked, gedraaid door de West-Vlaamse Laura Van Haecke.

Laatste deel?

Of er daarna nog een deel komt, is nu nog niet bekend. Netflix staat er om bekend om zich te baseren op de cijfers. Zo verschenen er de afgelopen jaren al door critici erg goed onthaalde films of series, maar die net iets te weinig kijkers lokten om nog een vervolg te bestellen. Met een verzadigde markt en een nijpend budget is het sowieso bikkelen. Bij Dingie staan ze er wel voor open, klinkt het van iemand dicht bij de productie. “Waarom niet? Van The Fast and the Furious verschijnt straks ook een tiende deel. Zolang de kwaliteit gegarandeerd kan worden en het publiek het smaakt, is alles mogelijk.”