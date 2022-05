Davy, partner van mol Uma uit Kortrijk: “Toen ze vertelde dat ze meedeed, geloofde ik het eerst niet”

Partner Davy D’hont wist niet dat Uma zich dit jaar had ingeschreven voor De Mol. “Toen ze me zei dat ze meedeed, geloofde ik het eerst niet.” Toen Uma bij de laatste zes kandidaten zat, mocht Davy op bezoek en dat was nogal overweldigend.

“Zeker zo net na je vlucht. Ik kreeg een microfoontje opgeprikt, werd naar haar kamer begeleid en dan opeens zo’n gigantische camera voor je neus. Ik heb geen camera-ervaring dus de “doe maar alsof wij hier niet zijn” was niet evident. Daarnaast wist ik dat er me ook nog een opdracht te wachten stond.”

Er was amper tijd om op adem te komen want tijdens het ontbijt op bed volgde de bom ‘Uma is de nieuwe mol’. “Na dat verwerkt te hebben, wist ik dat ik onvoorbereid zou moeten helpen. Tien minuten later kregen we dan de mol-briefing en werd me uitgelegd hoe ik zou kunnen helpen saboteren en wat te opdracht was.”

Handlanger

“Dat was allemaal binnen die 20 minuten dat ik de kamer binnenkwam. Ik ben als partner binnengegaan en als handlanger van de mol buitengegaan. Het was wel een super leuke ervaring. Ik ben competitief ingesteld en als je daar nog eens de laag van de mol aan toevoegt, is dat zo uniek. Het was echt een rollercoaster, voor je het weet zit je terug op het vliegtuig, terug in je living en denk ja “what the fuck is er nu net gebeurd?”

Bij de eindshow was het voor Davy gek om te zien hoeveel mensen er in de ban zijn van De Mol en hoe iedereen daar de naam van zijn vriendin aan het roepen was.

Fier en trots

“Je kan niet fierder zijn op de persoon die je graag ziet en die op een podium volledig haar ding aan het doen is. Hoe ik ze zag drummen voor iedereen en hoe het haar allemaal zo goed afgaat, meer trots kan je niet zijn. Ergens was ik ook blij dat ik hieraan heb kunnen meehelpen, ik heb hier ook een deel van mogen uitmaken.”

Ten huize Davy en Uma zijn het drukke dagen, iedereen toont op dit moment veel belangstelling. Daarnaast zijn er ook nog heel wat vragen die pas zondag zullen beantwoord worden: hoe werd er gemold, wat is er achter de schermen gebeurd, waar heb je de mensen kunnen belazeren, welke sabotages zijn niet gelukt?

Zwart gat moet nog komen

“De winnaar is bekend, maar nu nog de antwoorden. Het zwarte gat thuis moet nog komen, de rollercoaster is nog aan het draaien. Het ritje is nog niet voorbij. De leukste dingen kan ik helaas nu nog niet vertellen.”