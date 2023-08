David (48) en Saskia (51) enorm verrast na hoogste score ooit in ‘Met Vier in Bed’: “Voordien hadden wij geen enkele ervaring in de horeca”

David Verheyden en Saskia Vandermeersch uit Dudzele realiseerden een absoluut record in de geschiedenis van het populaire VTM-programma ‘Met Vier in Bed’. Met hun erg landelijk gelegen B&B BbruT kregen ze van elk ander deelnemend koppel op iedere categorie de maximumscore: 90/90 dus. “Nochtans hadden wij voordien geen enkele ervaring in de horeca”, klinkt het bij David en Saskia.

De telefoon staat niet stil en de ene mail na de andere loopt dezer dagen binnen bij David Verheyden (48) en Saskia Vandermeersch (51). Een groot deel van televisiekijkend Vlaanderen was er dinsdagavond op VTM dan ook getuige van hoe het koppel een absolute topprestatie neerzette bij ‘Met Vier in Bed’. David en Saskia zetten een score neer van 90/90. Dit betekent dus dat ze van de overige koppels op iedere categorie – kamer, ontbijt, hygiëne, de activiteit, gastvrijheid en de troeven – een vijf op vijf kregen.

Verrast

“Ja, daar stonden we toch ook wel even van te kijken. Want wij zijn nog nauwelijks twee jaar bezig en hadden voordien geen enkele ervaring in de horeca”, vertelt Saskia. Zij werkte vier jaar in een commerciële functie bij Telenet en David werkt nog steeds – evenwel sinds kort deeltijds – bij het interieurbedrijf ORAC Decor in Oostende, gespecialiseerd in allerlei lijsten en plinten. “Wij hebben twintig jaar in Hofstede bij Mechelen gewoond, maar komen om te ontspannen al graag naar de kust en het achterliggende gebied; zeker het pittoreske Damme kan ons echt bekoren. Ik krijg in Damme een instant vakantiegevoel”, zegt David. “Na al zo lang in dezelfde professionele ratrace te zitten, begonnen we te denken dat we toch ook nog wel eens iets anders wilden doen met ons leven. En dan liefst in deze regio, die ons zo dierbaar is.”

Gastvrije mensen

“Waarom we daarbij precies voor een B&B kozen? Wel, wij ontvingen al altijd graag gasten, die dan ook wel al eens bleven slapen, en zeker David kan erg goed koken. We zijn dus wel gastvrije mensen”, verduidelijkt Saskia.

David en Saskia gingen onder meer via gespecialiseerde immowebsites op zoek naar geschikte panden, zagen er heel wat, tot er plots een meer dan tweehonderdjarige hoeve in de Brugse deelgemeente Dudzele, vlakbij Oostkerke (Damme) op hun pad kwam. “We hadden direct een goede klik met de eigenares en bewoonster, een dochter van de familie die er jarenlang geboerd had. Zij zelf werkt in het ziekenhuis en gebruikte het enkel als woning, al waren er wel andere mensen die gebruik maakten van de stallingen voor hun dieren. Wat leuk is, is dat ze heel veel sympathie had voor onze plannen; ze is hier zelfs nog komen overnachten toen alles klaar was en zal hier binnenkort haar pensioneringsfeestje houden”, weet David.

Prachtige ervaring

David en Saskia lieten de zwaarste verbouwingen uitvoeren door vakmensen, maar staken toch ook flink zelf de handen uit de mouwen. Zoals met de afbraak, maar ook met de fijne afwerking: de dada van David. “Van de varkensstal maakten we de algemene ontvangstruimte, de ontbijthoek en de bar”, vertelt Saskia.

“Op de verdieping realiseerden we een grote vergaderruimte en de zes kamers zijn ondergebracht in de koeienstal. Alle kamers hebben een mooi zicht op het omliggende polderlandschap. De stijl is zo opgevat dat het landelijke boerenleven er zeker in aanwezig blijft en is tegelijk ook hedendaags. Waaraan we die hoge score verdienden? Ik denk dat vooral de afwerking, de oog voor detail en de ruimte en de rust van onze B&B het gedaan hebben. Het was sowieso een prachtige ervaring.”