Cyriel kiest drie dames in ‘Boer zkt. Vrouw’

Op zondag 27 maart mocht boer Cyriel uit Westvleteren kiezen met wie hij verder in het liefdesavontuur van ‘Boer zkt. Vrouw’ wilde stappen. De melkveehouder koos voor Laura, Chloe en Els.

Boer Cyriel stond voor een moeilijke opdracht. Uiteindelijk koos hij drie dames, waarvan twee West-Vlaamse deernes.

Laura (20, Kachtem) is winkelbediende in een slagerij, speelt trommel in een drumband en bij een fanfare, en houdt van uitgaan en lekker eten. Wat haar aansprak in Cyriel: “Zijn mooie rustige stem charmeerde me en ik zag in het filmpje dat hij ook een harde werker is. Ook het landbouwersleven spreekt me heel erg aan.”

Chloe (20, Koekelare) studeert verpleegkunde en houdt van mountainbike en badminton. Ze werd door Cyriel gecharmeerd door de manier waarop zijn familie over hem sprak in de oproepaflevering. “Als ik voor iets wil gaan, dan ga ik ervoor! Ik heb écht zin om hem beter te leren kennen.” De boerenstiel is haar niet helemaal onbekend want haar pluspapa richt stallen in.

Els (22, Gaasdonk) is net afgestudeerd in communicatiemanagement. Ze werkt in een bakkerij en 1 dag per week op een boerderij. Els is veel bezig met voeding, bakken en koken.Cyriel viel haar meteen op: “Zijn spontaniteit, het feit dat hij heel gedreven en sportief is en zijn leuke lach. Ik denk dat we op dezelfde golflengte zitten en toekomstgericht hetzelfde denken.”

Ook op het einde van deze aflevering kwam Dina met haar plottwist dat de boeren één dame mochten kiezen om de eerste 24 uur mee door te brengen. Cyriel koos voor Els. Wordt vervolgd…