Corneel werkte mee achter schermen van LEGO Masters Out Of The Box: “Programma is beetje mijn baby”

VTM pakt op zaterdag 15 februari uit met LEGO MASTERS Out Of The Box, waarbij acht verschillende bouwduo’s op bijzondere plekken in België en Nederland indrukwekkende creaties moeten maken met LEGO. Ieperling Corneel Clarys, die het mooie weer maakte in het eerste seizoen van LEGO Masters, mocht deze keer meewerken achter de schermen.

In LEGO MASTERS Out Of The Box verlaten acht Lego-bouwduo’s de studio om op verschillende locaties in de Lage Landen aan de slag te gaan met de Deense bouwsteentjes. Voorbijgangers kunnen het bouwproces volgen en de winnende kunstwerken blijven achter als permanente tentoonstellingen, bijvoorbeeld in musea, historische gebouwen en bibliotheken. Het doel is om de finale te winnen in LEGOLAND in Denemarken en de hoofdprijs van 25.000 euro mee te nemen naar huis.

Ieperling Corneel Clarys (27) mocht meewerken aan het programma. “LEGO Group en productiehuis EndemolShine hebben mij gevraagd om achter de schermen als expert de show mee te helpen organiseren”, vertelt Corneel, die met zijn kompaan Björn Raman in het eerste seizoen van LEGO Masters op de derde plaats strandde. “Het ging nu vooral om opdrachten bedenken, uittesten en begeleiden. Het was een unieke rol, omdat ik door mijn ervaring als ex-kandidaat kon anticiperen op hoe de bouwers zouden omgaan met de opdrachten en met de locatie.”

Opdrachten bedacht

“Ik ben nog iedere dag met LEGO bezig met mijn eigen bedrijf Legacy Bricks, dus ik voelde me meteen heel gemotiveerd om aan de slag te gaan”, vervolgt Corneel. “Een groot deel van de opdrachten uit het programma zijn mede door mij bedacht en uitgewerkt. Ik had natuurlijk een heel productieteam dat achter mij stond. Ook Björn, mijn partner uit het eerste seizoen, was erbij.”

“Ik was er een goeie drie maanden mee bezig, maar heb geen seconde spijt gehad”

Veel kan Corneel echter niet vertellen over de opdrachten, al kan hij wel een tipje van de sluier lichten over de eerste aflevering. “De eerste opdracht van het seizoen vindt plaats in het Belgische Chocolademuseum. De eerste vraag was natuurlijk of je effectief LEGO kan combineren met chocolade. Dat was nog nooit gedaan in de wereld. Dus hebben ze mij gevraagd om een aantal testmallen te maken uit LEGO. Iedereen was aangenaam verrast en toen wisten we zeker: dit moest opdracht 1 zijn om het programma te lanceren, iets dat nog nooit gezien is.”

Presentatoren

Voor Corneel was het ook een blij weerzien met Ruben Nicolae en Kürt Rogiers, de presentatoren van de eerste twee seizoenen die voor LEGO MASTERS Out Of The Box nog eens herenigd werden. “Iedereen was enthousiast dat het weer de originele presentatoren waren. Je merkte ook dat de sfeer weer helemaal anders was op de set. De humor die Kürt en Ruben naar boven halen, is toch een extra troef voor het programma. Ze zijn gewoon de gezichten van het programma.”

Uiteindelijk kostte het voor Corneel wel behoorlijk wat tijd en energie. “Ik ben daar een goeie drie maanden mee bezig geweest, maar ik heb geen seconde spijt gehad dat ik op het aanbod ben ingegaan. Het was een fantastische ervaring. Van de andere kant alles kunnen mee volgen, niet als kandidaat maar als backstageproductie, was heel leuk. Het gaf me ook veel voldoening om de resultaten te zien van een concept dat je hebt uitgewerkt. Eigenlijk is het programma een beetje mijn baby’tje. Vorige week ging ik naar de avant-première van de eerste aflevering. Ik kan alvast zeggen dat het fantastisch is. De show wordt ook op een andere manier gebracht, veel moderner. Ik denk dat het goeie kijkcijfers zal halen.”

Nog veel plannen

Ondertussen blijft Corneel niet stilzitten. Ook in 2025 staat er heel wat LEGO-plezier op de planning. “Ik ben nu bezig met een project met op maat gemaakte bouwsetjes voor een bedrijf. Er staat ook nog een project voor stad Gistel op de planning, een maquette van een molen. Ik kan me dus wel nog een tijdje bezighouden”, vervolgt Corneel, die niet vergeet om zijn thuisstad te vereeuwigen in LEGO-steentjes. Zo maakte hij al de Lakenhallen en de Ieperse gevangenis in LEGO. Vorig jaar lanceerde hij met Legacy Bricks ook bouwsets van Cieper, Minneke Poes en reus Goliath. “Dat sloeg heel goed aan. Er werden een stuk of tachtig sets verkocht. Ik denk dat er zelfs een aantal pakketten naar Amerika werden verstuurd. Ik kreeg ook heel veel positieve reacties van de Ieperlingen. LEGO blijft dus mijn leven beheersen. Meewerken aan LEGO MASTERS was dan ook ideaal om de passie nogmaals op te wekken en opnieuw te kunnen tonen aan de mensen wat je allemaal kan doen met LEGO.”