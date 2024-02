“Conny Vandendriessche zette me op weg naar eigen zaak”: Laura Calleeuw vanaf zondag te zien in Design Secrets (VTM)

Laura Calleeuw (30) is vanaf 4 februari een van de vormgevers die te zien is in het gloednieuwe VTM-programma ‘Design Secrets’ waar drie designers in zeven afleveringen worden gevolgd. Laura heeft sinds vijf jaar haar eigen zaak en kon al heel wat mooie projecten realiseren. Straks verhuist ze ook vanuit Rumbeke naar Koolskamp, waar ze van een manoir huis niet enkel haar woning, maar ook haar visitekaartje wil maken. “Het is dankzij topondernemer Conny Vandendriessche dat ik de stap durfde zetten.”

Het gloednieuwe programma ‘Design Secrets’, dat al in Nederland op de buis was, combineert zowel docu als reality door verschillende designers te volgen bij hun projecten. Laura Calleeuw is de enige dame in het gezelschap in het eerste seizoen op VTM. Ze is geboren in Roeselare, groeide op in Ingelmunster en woont nu met haar partner Leandro Depaepe in zijn vrije tijd eerste doelman bij SK Roeselare in Rumbeke.

“Onze living is voorlopig ook nog onze werkplaats. Ik heb ondertussen twee mensen in dienst”, vertelt ze gedreven in de Eugeen Van Oyestraat.

“Onze klanten zijn ook vaak ondernemers, die geen tijd hebben om zelf een project op te volgen”

In ‘Design Secrets’ zie je haar zeven afleveringen aan het werk. De programmamakers zijn via haar marketing en sociale media bij haar terecht gekomen. “Ik stond eerlijk gezegd al enkele keren eerder dicht bij deelname aan een tv-programma. Onder andere bij ‘Blind Gekocht’ en ‘Mijn Huis/Nieuw Huis’, maar voor die programma’s moet je eigenlijk nog een extra opdracht aanvaarden. Bij ons is het hier al megadruk, het voordeel aan ‘Design Secrets’ is dat ze je als interieurarchitect volgen in de projecten waarmee je bezig bent. Uiteraard met toestemming van de klant.”

Na haar studies interieurarchitectuur aan Sint-Lucas in Gent werkte ze eerst enkele jaren in loondienst en deed pakken ervaring op. “Ik was al in bijberoep gestart toen ik Conny Vandendriessche ontmoette. Ik werd gevraagd om voor haar woning aan de kust het interieur te ontwerpen. Het was ook in de periode dat mijn zoontje Noëll, straks vijf jaar oud, geboren werd. Als 25-jarige met een toponderneemster samen zitten, er ging een nieuwe wereld voor mij open. Conny gaf me ook vertrouwen, maar leerde me ook dat er geen problemen bestaan, enkel uitdagingen. Ze gaf me dat extra zetje dat ik nodig had om fulltime zelfstandig te worden.”

Cozycation

Daarna deed de mond-aan-mondreclame haar werk, de opdrachten bleven binnen komen. “Gaandeweg heb ik mijn eigen manier van werken gevormd en kon het publiek mijn realisaties naast elkaar herkennen. Wij hebben het de naam ‘cozycation’ gegeven. ‘Cozy’ verwijst naar interieurproject en ‘cation’ naar vacation. Wij brengen een vakantiegevoel naar binnen. Wij creëren een verhaal waarbij het ervaren van innerlijke rust, sereniteit en warmte centraal staat. Een beleving waar ons type doelgroep naar verlangt. We introduceren dat niet alleen in particuliere woningen, maar ook bijvoorbeeld in commerciële en retailprojecten. We willen voornamelijk een warm en tijdloos gevoel creëren.”

Laura Calleeuw (of ‘LC’) staat met haar interieurarchitectenbureau niet enkel in voor de plannen, ze volgt ook alle projecten op van a tot z. “Ja, dat is best pittig. Het contact met de klanten gebeurt grotendeels door mij, maar ook met de aannemers bouwen we een goede band op. Op technisch vlak leer je in het begin erg veel en bots je ook wel eens op een muur, maar ondertussen staan we daar ook enorm sterk. Ik wil ook op alles grondig voorbereid zijn. Onze klanten zijn ook vaak zelf ondernemers, die geen tijd hebben om de opvolging van de werken voor hun rekening te nemen.”



Laura werkt met haar team nu dus letterlijk vanuit haar eigen living, straks volgt de verhuizing naar Koolskamp. “Het is een statige en klassevolle manoir woning die we gekocht hebben. Je zal in ‘Design Secrets’ ook zien welk beeld we hebben van hoe onze nieuwe woning er straks moet gaan uitzien. We zullen de garage ombouwen tot een belevingsruimte met ‘stalenkamer’, maar het hele huis waar we dus ook zullen wonen, zal in het teken van mijn zaak staan. Ik zal klanten mee kunnen nemen door onze woning om bij tal van mogelijkheden toelichting te geven. Zo gebruiken we verschillende materialen met elk hun eigenschappen en mogelijkheden van toepassingen. Ook het nieuw los meubilair is van topdesigners en dient als voorbeeld van integratie in toekomstige projecten. Je zal er uiteraard ook onze stijl van werken in herkennen. Een project is voor ons als een verhaal dat we vertellen. We nemen onze klant daarin mee. De afgewerkte kamers hebben vaak het hotelsuitegevoel. Het zotste project dat in de reeks te zien zal zijn is van een ‘schuur’ in Knokke die we compleet zullen ombouwen. Het is een ruimte, ook voorzien van zwembad en plaats voor feestjes, die we volledig naar onze hand konden zetten.”

Terug in seizoen 4

Laura heeft ondertussen enkele medewerkers, maar blijft het gezicht en aanspreekpunt van haar zaak. “Ik ben close met aannemers en moet uiteraard ook kunnen delegeren. Maar ik wil ook uniek blijven, het moet mijn stempel blijven dragen. Maar in dat verhaal zijn mijn medewerkers ook al volledig mee. Onze stijl is een soort handtekening. We werken vaak met greige, een kleur tussen grijs en beige in voor onze ontwerpen met afgeronde vormen. We integreren charme en sereniteit in bestaande architectuur en gaan daarbij niet agressief, maar met respect voor het bestaande pand te werk.”

Ook in het eerste seizoen zijn interieurarchitect Pieter Porters en tuinarchitect Ken Verelst en hun werk te bewonderen. “In iedere aflevering zijn we alle drie te zien. En je ziet in de zeven afleveringen de evolutie van onze projecten en ook mijn evolutie”, lacht Laura. “In het begin was ik wel wat onwennig maar dat heb ik van me kunnen afschudden. Ondertussen zijn ze met andere interieurarchitecten ook al seizoen twee aan het inblikken. Wij komen normaal terug in seizoen vier. Ik heb daarvoor enkele uitdagende projecten op stapel staan. Ik hoop dat de reeks me nog een extra boost kan geven. Mijn ultieme droom is om zelf de luxe te hebben om enkel nog topprojecten te selecteren. Liever kwaliteit en overzicht behouden dan kiezen voor kwantiteit. Ik zit nu sowieso al vooral in de ‘high end’-niche. Maar we kijken ook niet al te ver vooruit en proberen het maximale uit ieder project te halen.”