Comeback van het jaar in De Mol met goed en slecht nieuws voor West-Vlamingen: “Dat kan toch niet, vint!?”

In het tiende seizoen van De Mol pakken de makers uit met een meesterlijke stunt. Kandidaat Jens, die voor de start van vorig jaar al het spelprogramma moest verlaten, keert terug. Het straffe: hij wist het niet eens zelf. Die andere West-Vlaming, Gretel, moest dan weer naar huis.

Het was het meest pijnlijke moment op televisie vorig jaar: nog voor de kandidaten van De Mol het vliegtuig opstapten, moesten ze nog een spectaculaire proef afleggen in een maïsveld. Er waren immers kapers op de kust die ook een plek konden verdienen. Noah uit Kortrijk had een plekje kunnen veroveren, ten koste van Jens Zutterman uit Westvleteren. Die baalde gigantisch want hij was bijzonder gebrand op zijn deelname, en had het na de opnames bijzonder lastig, zo vertelde hij toen aan De Krant van West-Vlaanderen.

Jens dacht naar de Moezel te reizen, hij bleek middenin het nieuwe seizoen van De Mol terecht te komen. © Play4

Tot verbazing van iedereen keerde hij dus in de eerste aflevering terug. En niet in het minst voor zichzelf, want hij wist helemaal van niets. “Ma how zeg, dat kan toch niet, vint!?”, klonk het. Hij kreeg immers vorig jaar als troostprijs een trip naar de Moezel aangeboden. Eenmaal aangekomen in de luchthaven, bleek dat er een probleem was en werd hij omgeleid naar Lanzarote. Op weg naar het hotel hield de taxi halt. Daar kreeg hij opeens een telefoontje van de andere kandidaten en voor hij het wist, zat hij in het nieuwe seizoen.

Jens dacht dat hij er meteen weer uit moest, maar mocht toch blijven. © Play4

Jawel, Jens is dus een volwaardige kandidaat dit seizoen, en maakt evenveel kans als de rest om te winnen… en ook de Mol te zijn. Nog straffer: in de koekoeksklok die hij als troostprijs kreeg, zat zelfs al een jaar lang een vrijstelling. Dat stemt ook presentator Gilles De Coster blij: “Het plan was altijd al om de eventuele achterblijver in Liedekerke in deze reeks terug te halen, al hebben we dat geheim natuurlijk wel een jaar lang moeten bewaren. De terugkeer van Jens is aan het eind van vorig seizoen begonnen, toen hij zijn geschenken kreeg. Die uiteindelijk véél méér bleken te zijn dan een reischeque en een koekoeksklok. Het was fijn om dat na al die tijd eindelijk concreet te maken in Lanzarote. En om Jens vorige week achteloos te zien zitten tussen de andere ex-kandidaten in Café De Mol.”

Jens poseerde met de koekoeksklok. Hij had geen idee dat er een vrijstelling in zat. © Play4

