Colin, frontman van metalband Amenra, binnenkort te zien in populaire televisiereeks Chantal

Op 6 maart lanceerde Streamz met een dubbelaflevering het derde seizoen van de populaire televisiereeks Chantal. Elke week krijgen we een nieuwe aflevering te zien, met in aflevering drie een gastrol voor Colin H. van Eeckhout (45). De frontman van de metalband Amenra is geboren in Kortrijk en opgegroeid in Marke.

Colin – intussen uitgeweken naar Gent – schitterde vorig jaar nog in Skunk, zijn acteerdebuut. In de film, geregisseerd en geschreven door Koen Mortier, speelt hij de vader van het hoofdpersonage Liam. De rol van de moeder werd vertolkt door Sarah Vandeursen. Op donderdag 13 maart is Colin te zien in de derde aflevering van Chantal als Ronny Dudzele, de agressieve man van Mande (gespeeld door Jits Van Belle), en één van de hoofdverdachten.

Hoe ben je bij de televisiereeks Chantal terechtgekomen?

Vermoedelijk door mijn rol in Skunk. Daar hebben ze waarschijnlijk gezien dat ik een onaangename vent kan spelen. Ik werd een jaar geleden opgebeld, redelijk snel nadat de film uitkwam, en mocht op auditie. Ik heb niet getwijfeld. Het is eigenlijk hetzelfde soort personage, maar in een luchtigere context. De auditie zelf was wel wat intimiderend en een beetje ongemakkelijk. Ze zeiden gewoon: ‘Doe maar.’ Ik ben dat helemaal niet gewend. Ik ben geen acteur en die hele wereld is me vreemd, zeker qua aanpak. We hebben de tekst doorgenomen en een scène gespeeld met een andere acteur. Ik voelde meteen dat het in orde was. En dan ineens word je voor één opnamedag in Chantal gedropt. Dat was 25 april.

Hoe was het om samen te werken met Maaike Cafmeyer en de rest van de cast?

Het is echt een grappige bende, de sfeer was heel familiair. Maaike Cafmeyer en Dries Heyneman waren de hele tijd kluchten aan het maken tussendoor. Ook regisseur Jeroen Dumoulein bracht een geweldige energie op de set en wist iedereen te motiveren. Die kerel is een fenomeen – hij was misschien nog wel de grappigste van allemaal. Na een shot riep hij soms enthousiast: “Mooi, vind ik mooi!” Het grootste deel van de dag bestaat eigenlijk uit wachten: make-up, kostuumwissels en de set opbouwen. De opnames zelf gingen meestal snel. Qua acteren moest ik mezelf wat intomen. Mijn eerste instinct was om het wat wilder te spelen, maar de rol moest luchtiger zijn en niet te serieus. Mijn mindset zat nog bij de band en Skunk. Daar had je een heel andere sfeer, veel grimmiger. Toen waren er ook meer draaidagen en groei je wat meer naar elkaar toe. Het voelt als een familie, maar nu was ik meer op bezoek. Het was wel tof om in die microkosmos gedropt te worden.

Norman Baert speelt Dirty Didier (links). © Colin H. van Eeckhout

De meeste mensen kennen je als frontman van Amenra. Hoe verschilt acteren van optreden als muzikant?

Als je je eigen muziek maakt, vertel je je eigen verhaal. Bij acteren breng je het verhaal van iemand anders tot leven. Dat maakt het eigenlijk makkelijker, omdat je een voorzet krijgt en in opdracht van iemand werkt. Bij Amenra zijn we voor onszelf veel kritischer en zoeken we altijd verder. Bij acteren is het simpel: zodra de regisseur zegt ‘Dit is goed’, dan is het goed, wat voor minder druk zorgt. Als muzikant moet je ook veel meer repeteren. Daar kruipt enorm veel tijd in. Bij acteren, zeker als je geen grote rol hebt, passeer je even en zie je het resultaat pas veel later. Bij muziek treed je op en beleef je het meteen op dat moment.

Had je altijd al een interesse in acteren, of is dit iets wat toevallig op je pad kwam?

Het is eigenlijk toevallig op mijn pad gekomen. Met de band ben ik het natuurlijk gewend om voor een camera te staan, of het nu voor videoclips of live-opnames is. Maar van kinds af aan had ik al geen schrik van het podium. Of het nu een toneeltje was of een dansje, ik zag daar nooit tegenop. Ik heb altijd een voorliefde gehad voor performen, dus in die zin is het niet zo vreemd dat ik nu ook acteer. Ik zit wel wat in typecasting (lacht), maar dat vind ik niet erg. Ik ben al blij dat ik mag opdraven.

Zou je in de toekomst vaker willen acteren?

Als ze me vragen en het past in mijn agenda, zeker. Zo’n keer per jaar lijkt me ideaal, ik wil er niet te veel tijd aan besteden. De band blijft de absolute prioriteit, dat wil ik bewaken. Het gaat goed met Amenra. We brengen eind maart een nieuwe plaat uit en hebben vijf uitverkochte shows in de AB. Deze zomer spelen we op Rock Werchter en de Lokerse Feesten.