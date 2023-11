Coely neemt twee West-Vlaamse meisjes mee naar halve finales van ‘The Voice Kids’

De Knockouts van ‘The Voice Kids’ zitten erop.

Coaches Laura Tesoro, Pommelien Thijs, Coely en Metejoor hebben hun teams de voorbije weken flink uitgedund om alleen de 16 allerbeste stemmen over te houden. Coely gaf haar laatste ticket aan Felix uit Antwerpen, die nu samen in het team zit met Nisa uit Limburg. In haar team zit ook Frauke Dewitte (13) uit Gullegem, die op een originele manier werd verrast met een deelname. Daarnaast zien we ook Miriam Owusu-Banahene (12) uit Bissegem, die onder meer uitpakte met een nummer van Adele.

Ook Frauke mag straks haar beste beentje voor zetten. © VTM

De 16 halve finalisten strijden volgende week vrijdag 17 november tegen elkaar. De teams worden gehalveerd, want slechts 8 stemmen – 2 per coach – kunnen aantreden in de grote finale van The Voice Kids op vrijdag 24 november.