Claude (64) uit Zwevegem heeft Alzheimer en staat aan het fornuis van ‘Restaurant Misverstand’

Vanaf 16 maart opent Dieter Coppens elke woensdag de deuren van het nieuwe ‘Restaurant Misverstand’ op Eén. Het is het eerste restaurant in België waar het voltallige personeel de diagnose jongdementie heeft. Zwevegemnaar Claude Sablain is een van de personeelsleden.

Door hun ziekte krijgen mensen die aan jongdementie lijden vaak te maken met onbegrip. Daarnaast moeten ze vaak verplicht stoppen met werken, waardoor hun zelfvertrouwen een deuk krijgt. “Daar willen we met ‘Restaurant Misverstand’ verandering in brengen, door de buitenwereld te tonen wat ze wél nog kunnen.”

“Natuurlijk zal niet alles van een leien dakje lopen, want geen enkele medewerker heeft al ervaring in de horeca. Maar fouten maken, is in dit restaurant niet erg”, licht Dieter Coppens die het programma presenteert, het concept toe.

Verdriet en steun

Er is ook ruimte voor verdriet en bovenal vinden ze steun en begrip bij elkaar, bij Dieter, bij chef-kok Seppe Nobels en bij experte Anouck de Bruijn van het Regionaal Expertisecentrum Dementie in Antwerpen.

Dat Dieter het programma maakt is niet toevallig. “Mijn beide grootmoeders kregen Alzheimer op latere leeftijd. Ik heb dus van dichtbij meegemaakt wat dat met iemand doet.”

Eén van de personeelsleden is Claude Sablain (64) uit Zwevegem. Claude kreeg de diagnose ‘Alzheimer’ in 2020. Hij heeft nog een behoorlijk jong gezin doordat zijn vrouw bijna twintig jaar jonger is dan hij. Er zijn drie nog studerende dochters in huis en het is niet altijd makkelijk voor hen om hun papa zo te zien. Ook voor partner Nathalie komt er op relatief jonge leeftijd al een behoorlijke zorg bij.

Claude is in de keuken verantwoordelijk voor het hoofdgerecht. Hij heeft zijn diagnose nu bijna twee jaar en het gaat nog best goed met hem. Hij werpt zich in de keuken dan ook op als iemand die anderen graag helpt en ondersteunt. Door de confrontatie met medewerkers bij wie de ziekte al verder gevorderd is, heeft Claude het in het restaurant wel af en toe moeilijk.

