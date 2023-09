Charlotte uit Torhout in The Voice Kids: “Het viel mee met de stress”

Jong Torhouts zangtalent op televisie! Op vrijdag 29 september om 20.35 uur op VTM is Charlotte Myny te zien in de Blind Auditions van The Voice Kids. Of ze veel zenuwen heeft gehad tijdens de opnames? “Het viel wel mee met de stress”, zegt ze.

Charlotte (12) is de dochter van Pieter Myny (42) en Dagmar Verhanneman (40) uit de Kwaplasstraat. Ze heeft een oudere zus, Axelle (17). Pieter en Dagmar runnen aan de Oostendestraat de bekende zaak Terrastegel.be, gespecialiseerd in de aanleg van terrassen en zwembaden op maat.

Levend verjaardagscadeau

Charlotte volgt momenteel het eerste jaar klassieke talen aan de Middenschool Sint-Rembert. In mei, toen ze met enkele vriendinnen haar verjaardag vierde, zat ze echter nog in het zesde leerjaar van basisschool De Revinze.

Tijdens dat verjaardagsfeest werd er plots aangebeld en stond er een gigantisch pak met een grote strik voor de deur. Toen Charlotte het openmaakte, schrok ze niet weinig. Nora Gharib in levenden lijve kwam eruit te voorschijn, de zangeres die samen met Aaron Blommaert The Voice Kids presenteert. Met in haar hand het grootste cadeau voor het jarige meisje: een ticket om aan de Blind Auditions deel te nemen.

“Als er niemand thuis is, dan zing ik heel luid tal van liedjes”

“Ik wist niet goed of ik blij of nerveus moest zijn”, glimlacht Charlotte. “Ik was wat in de war. Maar ik was toch vooral blij. Ik had me, weliswaar pas na enig aandringen door mijn vriendinnen, ingeschreven voor The Voice Kids, maar had nooit durven denken dat ik geselecteerd zou worden.”

Charlotte zat al langer met het liedje It Must Have Been Love van Roxette in haar hoofd en moest bijgevolg geen twee keer nadenken wat ze tijdens de Blind Auditions zou vertolken. Een resem familie en vrienden trok mee om de opnames bij te wonen.

Pianospelen en dansen

Charlotte heeft het muzikale talent mee van haar papa, die gitaar speelt. Zelf zingt ze erg graag, speelt piano en danst bij de plaatselijke dansschool Effort.

“Als er niemand thuis is, dan zing ik heel luid tal van liedjes”, vertelt ze. “Als papa en mama weg zijn, zeg ik vaak dat ze zich niet moeten haasten om naar huis te komen. Dan kan ik lekker in mijn eentje zingen.” (lacht)

“Mogen deelnemen aan The Voice Kids is fantastisch. Ik had wat stress, maar het viel al bij al mee. En nu iedereen kijken, hé.”