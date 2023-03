Charlotte heeft ticket beet voor finaleweek van ‘Big Brother’

De finale nadert voor ‘Big Brother’. Charlotte Denamur uit Middelkerke heeft alvast haar ticket beet, na een spel in de secret room.

Na het veelbesproken vertrek van Ali zijn ze nog met zes. Naast Bart, Jason, Jolien, Lindsey en Danny blijft ook Charlotte Denamur nog over. De Middelkerkse wist tijdens een spel een ticket te bemachtigen en mag dus op haar twee oren slapen voor de volgende nominatie.

Afgelopen dinsdag werd er een spel gespeeld in de secret room, waarbij ze één voor één mochten binnengaan. Achter elke deur zat er een leuke of minder leuke verrassing. Wie een deurtje opendeed en niet tevreden was, kon een ander nemen. Maar daarbij konden ze niet meer terugkeren naar een vorige.

Twijfel

Charlotte was de eerste die mocht binnengaan in de secret room, en kreeg als ‘verrassing’ te lezen dat ze iemand mocht bellen van het thuisfront. Dat weigerde ze, net als enkele andere deuren, zoals het spelen van een belangrijke rol tijdens de nominaties en 25 coins. Bij de vierde deur was er een ticket voor de finaleweek. Charlotte twijfelde even, maar besloot toch om die optie te kiezen.

Op zaterdag 1 april wordt de finale gespeeld en komen we te weten of Charlotte ook effectief wint.