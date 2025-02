Chantal 2 klopt Familie en Thuis en wint prijs voor beste Fictiereeks 2024 op Vlaamse mediaprijzen Kastaars!

De Vlaamse politiereeks Chantal 2 (VRT) heeft zaterdagavond de prijs voor beste fictiereeks van 2024 gewonnen op de Kastaars! De komische politiereeks is een werk van productiehuis Eyeworks in coproductie met VRT/Eén en Telenet.

Maaike Cafmeyer speelt in Chantal 2 opnieuw de hoofdrol. Ze speelt inspecteur Chantal Vantomme van politiezone Spoorkin, de kleinste en meest westelijke politiezone van ons land. De reeks werd bedacht en geschreven door Mathias Sercu, de regie is van Jeroen Dumoulein. Het eerste seizoen werd opgenomen in 2021, het tweede in 2022. Er komt ook nog een derde seizoen.

De andere genomineerden in de categorie waren Familie, Single bells en Thuis.