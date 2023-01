Céline en Boer (zkt. Vrouw) Bart verwachten een eerste kindje: “Vlotter gegaan dan verwacht”

Céline De Witte uit Otegem is zwanger van haar eerste kindje. In 2020 leerde ze akkerbouwer en varkensboer Bart Beyaert kennen via het VTM-programma Boer zkt. Vrouw. In september vorig jaar stapte het koppel in het huwelijksbootje, eind juni 2023 verwachten ze hun eerste kleine spruit.

Geen kwaaltjes

“We hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken dat we een grote kinderwens hebben. We zijn al 30, dus na ons trouwfeest zijn we wel rustig beginnen proberen. Je weet nooit hoe dat zal verlopen hé, dat kan soms jaren duren. Maar dat ik zo snel zwanger zou worden, dat hadden we niet verwacht”, lacht Céline. “We waren verrast, maar o-zo gelukkig. Ook de familie was enorm enthousiast over het nieuws. Aan Barts kant zijn er al 15 kleinkinderen, bij mij wordt onze spruit de vierde. Maar het blijft altijd speciaal hé.”

“Iedereen was verrast, maar o-zo gelukkig met het nieuws”

Het koppel kondigde het nieuws aan via Instagram. “Wij verwachten een speciaal patatje”, schreef de toekomstige mama. Of ze een meisje of jongen verwachten, wil ze niet kwijt. “Het maakt ons ook allemaal niet veel uit”, voegt ze eraan toe.

Céline is momenteel drie maanden zwanger en gelukkig blijven de kwaaltjes grotendeels uit. “Alles verloopt heel goed, ik kan niet klagen. Wel sneller moe dan gewoonlijk, maar ik heb me laten vertellen dat dat compleet normaal is”, reageert de Otegemse.