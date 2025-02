Céline en Bart uit Boer zkt Vrouw verwachten tweede kindje: “Uitgerekend op Moederdag”

Céline Dewitte (33) en Bart Beyaert (33), het koppel dat elkaar in 2020 leerde kennen via Boer zkt Vrouw, verwachten hun tweede kindje. Na hun huwelijk en de geboorte van dochter Alice in juni 2023, is er opnieuw heuglijk nieuws: in mei 2025 verwelkomen ze een zoontje.

De liefde tussen Céline en Bart sloeg snel over tijdens de opnames van Boer zkt Vrouw. “Sinds de deelname aan Boer zkt Vrouw in 2020 is ons leven inderdaad helemaal veranderd. We hadden meteen een klik, en op de boerderij vond ik ook vlot de weg. Ik ben zelf boerendochter. Mijn ouders hebben een boerderij in Otegem. Nu woon ik op de boerderij bij Bart, in Wortegem-Petegem. Het is ook leuk dat het niet zo ver is van mijn ouderlijk huis,” vertelt Céline.

De families van het koppel klikten meteen. “Bart heeft vijf zussen en ik kwam meteen goed overeen met hen. Ik heb zelf een zus en daar komt Bart ook goed mee overeen.” Hun relatie evolueerde snel: in 2021 trouwden ze voor de wet en in september 2022 voor de kerk. Kort daarna werd Céline zwanger van hun eerste dochter Alice, die op 28 juni 2023 werd geboren. Nu is hun gezin opnieuw in blijde verwachting.

Een jongen op komst

“Nu ben ik zwanger van een tweede kindje. Het zal een jongen zijn. Die is uitgerekend op 11 mei 2025, Moederdag,” onthult Céline. Over de naam is nog geen beslissing genomen: “Een naam hebben we voorlopig ook nog niet.”

Hoewel hun leven druk is, slagen ze erin om een balans te vinden tussen hun gezin en werk. “Naast de boerderij hebben we allebei nog een voltijdse job, die wat aansluit bij de sector. We moeten dat ergens wel doen om financiële zekerheid te hebben. In de landbouwsector ben je enorm afhankelijk van de prijzen. Het is druk, maar we doen het lukken. Met een tweede kindje zal dat misschien al moeilijker zijn, maar dan nog kunnen we aanpassen.”

Alice blijkt alvast een vrolijke peuter die zich helemaal thuis voelt op de boerderij. “Ze gaat ook graag mee op de tractor,” lacht Céline. Het koppel kijkt vol enthousiasme uit naar de komst van hun zoontje en de verdere uitbreiding van hun gezin. Hopelijk krijgt Céline dus op Moederdag een leuk extraatje.