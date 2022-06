Cath Luyten op bezoek bij Piet Huysentruyt en zijn (openhartige) vrouw in Zuid-Afrika: “Het is genoeg geweest voor mij”

In de zesde reeks van ‘Buurman, wat doet u nu?’ gaat Cath Luyten op donderdag 9 juni op bezoek bij Piet Huysentruyt in Zuid-Afrika. Daar geniet hij van alle rust na een boeiend maar hectisch leven.

Als tv-chef ‘SOS Piet’ leerde Piet Huysentruyt zijn volk koken. Als culinaire topchef verzamelde hij twee Michelinsterren: eentje in België en eentje in Frankrijk. Zijn Franse sterrenrestaurant Likoké liet hij intussen in veilige handen van zoonlief en zijn culinaire noodinterventies zijn ultiem gebundeld in een tiende SOS Piet-boek. Piet schakelde een versnelling lager en ruilde Zuid-Frankrijk in voor Zuid-Afrika, waar hij met vrouw Vero geniet van een rustiger leven als God in Franschhoek, nabij Kaapstad.

Gepassioneerde rebel

Voor het eerst verwelkomen Piet en zijn vrouw Vero de camera’s en Cath in hun Zuid-Afrikaanse villa. Cath ontmoet er een nog altijd even gepassioneerde rebel die zijn felheid nog steeds uitleeft in de keuken, maar ook meer leert beheersen op een golfcourt en steeds meer kwijt kan in die andere passie van hem: schilderen. Een carrière lang worstelde Piet met zijn twee botsende identiteiten van volkse ‘SOS Piet’ en verheven ‘Sterren Piet’. Tot hij besloot om ze gewoon beiden te omarmen en te zijn.

Piet: “Ooit heb ik op mijn terras van Likoké staan brullen: “SOS Piet? SOS Piet? SOS Piet is dood!” Waarop een kindje, dat speciaal zijn strikje had aan gedaan om SOS Piet te ontmoeten, onbedaarlijk begon te huilen. Toen besefte ik: wat is mijn probleem eigenlijk? Ik kan ze toch allebei zijn.”

Cath Luyten werd bijzonder warm onthaald bij de tv-chef in Zuid-Afrika. © © VRT

Dat hij niet altijd een makkelijk man was om leven en werk mee te delen, beseft Piet Huysentruyt maar al te goed. Gelukkig kon hij thuis altijd terugvallen op vrouw Vero, die hij omschrijft als stootkussen met oneindig veel geduld en discretie. En die Vero treedt voor het eerst uit haar eeuwige discretie voor een openhartig gesprek met Cath.

Vero: “Ik zal Piet nooit verwijten dat ik me heb moeten wegcijferen voor zijn carrière. Als ik het niet had willen doen, had ik het ook niet gedaan. Ik ben hem altijd gevolgd, maar nu is het genoeg geweest voor mij. Het is op. In de zaal voor de klanten staan, ik kon het gewoon niet meer. Deze keer is hij mij gevolgd. Onze liefde is sterk. Nooit verlaten we elkaar zonder nog een zoen te geven. Het kan altijd de laatste zijn.”