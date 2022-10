Camping Ypra in Kemmel speelt hoofdrol in nieuw VTM-programma In Mijn Caravan: “Hier is het een ander leven”

In het nieuwe programma ‘In Mijn Caravan’ (dinsdag om 21.35 uur op VTM2) gaat documentairemaker Kristof Dewamme op bezoek bij verschillende campings in Vlaanderen. Een van de campings die in de eerste aflevering aan bod komt is Camping Ypra in Kemmel, waar Jan Vitse (70) al 25 jaar alles in goede banen leidt. “We hebben veel gelachen tijdens de opnames”, klinkt het.

In ‘In Mijn Caravan’ gaat reportagemaker Kristof Dewamme op pad met zijn caravan en poot hij zijn nieuwe ‘huis op wieltjes’ neer op verschillende campings doorheen Vlaanderen. Een van die campings is Camping Ypra op de flank van de Kemmelberg. Receptioniste Melissa Penninck vond het een fantastische ervaring. “Ze kwamen in de zomer vier dagen filmen en dat was echt heel geestig. We hebben enorm veel gelachen, er was een gemoedelijke sfeer, heel toffe mensen die kwamen filmen… Echt leuk om te doen.”

Campinguitbater Jan Vitse (70) amuseerde zich ook tijdens de opnames maar is nog een beetje sceptisch. “We gaan vanavond eens kijken wat er in beeld komt. We hebben wel al verschillende beelden gezien, maar nog niet wat ze er wel of niet uitgeknipt hebben”, zegt Jan, die al 25 jaar de gasten op Camping Ypra in de watten legt. “Het is zeker niet de eerste keer dat ze hier komen filmen. Onlangs kwam zelfs de Nederlandse televisie langs voor opnames voor het programma ‘Buitengewoon Nederland’.”

Een van de campingbewoners die in de eerste aflevering van ‘In Mijn Caravan’ aan bod komt is Gregory – te herkennen aan de papegaai op zijn schouder, baret op het hoofd en whisky in de hand -, die na een zwaar ongeval koos voor een leven in de natuur. “Wij noemen Gregory eigenlijk de cowboy van het spel hier”, lacht Jan.

Buitenkomen

“Gregory is iemand die werkt bij ons, en die hier ook op de camping staat”, zegt Melissa. “Ze hebben gezongen en gitaar en mondharmonica gespeeld. Het was echt wel eens leuk om te doen. De belevenissen die hier dagelijks gebeuren. Het is ook echt goeie reclame. Vooral in de eerste aflevering gaat het over onze camping, maar we zullen ook af en toe nog te zien in de andere afleveringen.”

“Voor de vaste bewoners van camping Ypra vormt ‘hun’ camping een warm deken van samenhorigheid en vrijheid”, klinkt het in de programmavoorstelling van VTM. Een stelling die Jan alleen maar kan beamen. “Dat klopt. Ze zitten niet opgesloten in een appartementje of een huis. Als je buitenkomt, zie je eens je buur of Jan, Pier en Pol. Ze leven eigenlijk meer buiten dan binnen. Er is een heel goeie sfeer, de mensen kennen elkaar, ze gaan al eens een pint drinken samen… Wat je in een huis of een appartement hebt, is dat iedereen zich opsluit. Hier is het een ander leven.”

Vanavond zal een deel van de bewoners de eerste aflevering van ‘In Mijn Caravan’ volgen in de bar van de camping. Hoewel het zomerseizoen al een tijdje achter de rug ligt, is het er nog behoorlijk druk. “We weten niet wat eerst gedaan. Ook Melissa zit geen minuut stil. Veel Nederlanders en Britten momenteel, maar we hebben ook steeds veel West-Vlamingen, puft Jan, die ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd niet van ophouden weet. “Ik wil me niet vervelen”, knipoogt Jan.