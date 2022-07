Camille zingt nieuwe begingeneriek van Familie in

Na de zomer krijgt de populaire VTM-reeks ‘Familie’ een nieuwe begingeneriek. Het nummer wordt daarbij gezongen door Camille. “Ik kan niet wachten om het nummer te laten horen!”

“Aan de kleur van jouw stem weet ik wie jij bent.” Met deze woorden opent binnenkort elke aflevering van het nieuwe Familie-seizoen. De populaire dagelijkse reeks krijgt na de zomer immers een fonkelnieuwe begingeneriek, met nieuwe beelden én een nieuwe beginsong. Daarvoor strikten de makers niemand minder dan Camille D’hont. Dé hitsensatie van het moment zong de nieuwe generiek in, een poppy nummer dat ze zelf mee schreef. De song heet Kleur en staat ook integraal op het album dat Camille eind augustus uitbrengt. En natuurlijk brengt ze het nummer ook tijdens haar optreden op het 30 jaar Familie Feest, op zaterdag 17 september in de Lotto Arena.

Camille op haar vertrouwde plek in de studio. © VTM

“Ik voel me vereerd dat de makers van Familie een liedje van mijn nieuwe album gekozen hebben om de kijkers elke dag mee in de juiste Familie-sfeer te brengen”, klinkt het enthousiast bij Camille. “Toen ze me dit vroegen voelde het ook meteen goed aan en ik kan niet wachten om de song binnenkort te horen aan het begin van elke aflevering. En natuurlijk ook om het nummer live te spelen voor duizenden mensen op het 30 jaar Familie Feest in de Lotto Arena. Zin in!”

Wervelwind

Hoe de nieuwe generiek er precies zal uitzien is voorlopig nog een goed bewaard geheim. Creative producer Wim Feyaerts licht wel al een tipje van de sluier: “De nieuwe, straffe Familie-song van Camille resulteert in een frisse, hippe en snedige begingeneriek met vertragingen, versnellingen en verrassende overgangen. Een wervelwind aan beelden introduceert al onze personages op hun eigen herkenbare manier.” De gloednieuwe generiek wordt bij de start van het 32ste Familie-seizoen losgelaten op de kijkers. Wanneer het nieuwe seizoen precies van start gaat bij VTM wordt later bekendgemaakt.