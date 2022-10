Camille krijgt nu ook hoofdrol in nieuwe telenovelle op VTM

Het houdt niet op voor Camille. Na een eigen realityreeks, kledinglijn, stripverhaal en twee albums krijgt ze nu ook de hoofdrol in een nieuwe muzikale telenovelle op VTM. De opvolger van ‘Lisa’ komt in de loop van 2024 op het scherm.

Elke dag stemmen volgens VTM zo’n 400.000 kijkers af op de populaire telenovelle Lisa. “En terwijl het sprookje nog niet is uitverteld, hebben we al een opvolger in de steigers staan”, luidt het in een persbericht. In 2024 komt er een splinternieuwe reeks met Camille Dhondt uit Wevelgem in de hoofdrol.

“De telenovelle wordt opnieuw een modern sprookje, dat dit keer overgoten wordt met een muzikaal sausje. De reeks vertelt het verhaal van een bijzonder talentvol meisje met een gouden stem, dat verplicht wordt haar talent voor de buitenwereld te verbergen”, klinkt het.

Camille is uiteraard laaiend enthousiast. “De combinatie van zingen, dansen en acteren: dat is hoe het sprookje voor mij zo’n drie jaar geleden is begonnen. Dat ik de drie dingen die ik het liefste doe nu opnieuw mag combineren in een nieuw sprookjesverhaal is gewoon geweldig.”

Een nieuwe episode dus in het sprookje dat Camilles nog altijd prille carrière steeds meer aan het worden is.