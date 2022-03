Camille is niet van je tv weg te slaan (en zingt in het West-Vlaams)

Vorige week werd Camille Dhont nog maar net ontmaskerd als Miss Poes in ‘The Masked Singer’, of binnenkort zingt ze alweer de sterren van de hemel in een nieuw seizoen van ‘Liefde voor Muziek’. En dat doet ze verrassend voor het eerst ook eens in het West-Vlaams.

Het was voor kijkend Vlaanderen en de speurders niet bepaald een grote verrassing toen Camille Dhont uit Wevelgem in het pak van Miss Poes bleek te zitten, maar het was wel een geslaagd orgelpunt van het tweede seizoen van The Masked Singer. De zangeres, die nu door het showbizzleven gaat als CAMILLE, is duidelijk nog niet uitgezongen, want straks pakt ze muzikaal opnieuw stevig uit in een gloednieuw seizoen van Liefde voor Muziek, waarbij bekende en uiteenlopende artiesten elkaars nummers coveren.

Als we haar spreken, een paar dagen na de uitzending van The Masked Singer, is Camille nog steeds onder de indruk van de impact. “Na twee dagen was ik nog altijd aan het reageren op berichtjes op sociale media. Ik had het vorig jaar al gevolgd, maar als je er zelf in zit, is het toch nog wat anders. Ik heb er ook een extra show aangekondigd in de Lotto Arena. Dat was wel supernice.”

Hard werk

Net als de vraag om deel te nemen aan Liefde voor Muziek. “Ik wilde direct deelnemen, want ik vond het een hele grote eer. Ik was niet zozeer zenuwachtig om hun versies van mijn nummers te horen, maar wel voor wat ze van mijn versies zouden vinden. Ik had ook geen schrik voor een gebrek aan repertoire, maar wel voor de ervaring die de andere artiesten al hebben. Ik ben bij wijze van spreken nog maar twee jaar bezig. Maar het stelde mij wel gerust dat Ozark Henry zei dat ik wel al véél had gedaan in een korte periode.” Want je kan er inderdaad niet rond: het gaat hard voor Camille dezer dagen. Sinds ze meedeed aan de reeks #LikeMe zag ze haar carrière helemaal gelanceerd. “Ik ben echt heel blij met alle kansen die sindsdien op mijn pad zijn gekomen, van samenwerken met Regi tot solo gaan en scoren met een nummer als Vuurwerk. Het is een mix van geluk en hard werken. Want ik werk ook constant voor mijn carrière. Ik was ook heel goed voorbereid voor Liefde voor Muziek. Alles moest kloppen met hoe ik het in mijn hoofd had. Ja, ik leg de lat wel hoog. Maar moest het ooit mislopen, dan moet ik het mezelf nooit kwalijk nemen dat ik er niet alles aan heb gedaan. Ik ben dankbaar voor waar ik sta en het liefst wil ik dat heel mijn leven doen.”

Camille won vorige week het tweede seizoen van The Masked Singer. © VTM

Richting Duitsland

“Maar als ik echt luidop zou mogen dromen, dan wil ik doorbreken in Duitsland, al komt België natuurlijk wel altijd op de eerste plaats. Waarom Duitsland? De vraag kwam van ginder uit, we zien wel. Ik wil het mezelf niet verwijten dat ik het niet heb geprobeerd. Hoe mijn Duits is? Meine Deutsche Aussprache is sehr gut, ja!” (lacht)

Met een carrière die aardig in de lift zit, loert het gevaar om de hoek dat een artiest er vergeet van te genieten. “Daar probeer ik echt wel op te letten. In het begin van #LikeMe stond ik er niet altijd bij stil dat ik die momenten moest koesteren. Ik herinner me ook niet zoveel meer van die periode, net omdat het zo snel ging. Na dat eerste seizoen heb ik daar echt wel aandacht voor gehad. Bij The Masked Singer heb ik ook echt genoten op dat podium, maar tegelijkertijd vond ik het ook jammer dat er elke week iemand vertrok. Het was een mix van emoties. Het was wel leuk om in Liefde voor Muziek opnieuw samen te zijn met Loredana, die zowat mijn vertrouwenspersoon was. En ook met Suzan & Freek klikte het heel goed. Ik was echt fan van hen. Ik heb ooit een nummer van hen gecoverd en online gezet. Ik was door het dolle heen toen ze reageerden. En nu opeens zat ik naast hen. Waw.”

“Ik kende iedereen wel, maar niet altijd hun volledige repertoire. Dat van Koen (Buyse van Zornik, red.) bijvoorbeeld heb ik nu ontdekt en ik was ook zwaar onder de indruk van de mooie stem van Davina Michelle. Van elke stem was ik wat geïntimideerd, maar op een goeie manier. Maar eigenlijk ben ik fan van iedereen. Het zijn hele mooie mensen die ook hard werken. Mijn lievelingsnummer? Eentje dat Margrietje zong. Dat nummer dat ze bracht van 2Fabiola… geweldig. Ik vind Margriet Hermans echt een vree toffe madam.”

West-Vlaams nummer

Opvallend: in de eerste aflevering brengt Camille een West-Vlaamse cover van een nummer van Suzan & Freek. “Ik wou sowieso ooit eens iets doen in het West-Vlaams. West-Vlaanderen is een stuk van mezelf en ik vind het vooral belangrijk honderd procent mezelf te zijn. Het publiek moet zien dat er meer is dan glitter op het podium, dat er achter de artiest ook een persoon schuilt. Ik vond het heel passend dat net mijn papa de tekst heeft vertaald naar het West-Vlaams. Ik ben vooral in het AN opgevoed, ik heb dat West-Vlaamse dialect niet zo goed onder de knie zoals mijn papa. Maar omdat hij dat deed, paste het wel perfect in het verhaal van Suzan & Freek, die zo’n warme, gezellige en familiale vibe hebben. En het was overigens het idee van mijn manager. Hij was helemaal voor!”

‘Liefde voor Muziek’, op maandag 4 april om 20.40 uur bij VTM.

Dit najaar treedt Camille op in de Lotto Arena. Tickets via www.lotto-arena.be.