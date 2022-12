Camille is jongste gaste ooit in ‘Het huis’ van Eric Goens

Camille Dhont is de jongste gaste ooit in ‘Het huis’ van Eric Goens. De popsensatie uit Wevelgem is amper 21 jaar oud, maar haar jonge leven verliep niet zonder slag of stoot. In Het huis leert de kijker een andere Camille kennen, namelijk het meisje dat nooit opgaf. De aflevering is op 26 december te zien op Eén.

Camilles agenda zat deze zomer bomvol met maar liefst 101 optredens. Ze is dan ook des te gelukkiger dat ze eens een dagje kan ontspannen in Het huis. “Ik ga de hele dag in uw zwembad liggen”, lacht ze tegen Eric Goens wanneer die haar oppikt. En dat zal ze ook doen, want op de warmste dag van het jaar is dat dé beste oplossing om af te koelen.

© VRT

Kleine Camille wou namelijk niets anders dan zangeres worden. “Het was nooit een droom om bekend te worden. Het was een droom om te zingen. Als kind heb ik zo vaak gehuild omdat ik het zo graag wou”, zegt ze. “Ik ben nu wel heel dankbaar. Als je zo vaak nee hebt gehoord, ben je des te dankbaarder voor de kansen die je krijgt.”

Want het succes is niet vanzelf gekomen, Camille werd meerdere malen afgekeurd. Tot tweemaal toe werd ze afgewezen bij Junior Eurosong, geen enkele stoel draaide bij The Voice Kids en bij #LikeMe belandde ze eerst op de reservebank. Het liep vaak fout af, maar Camille bleef proberen en plots lukte het toch.

Coma

Camille gaat in ‘Het huis’ dieper in op de beproevingen in haar leven. “Toen ik 12 jaar was, moest ik het huishouden doen. Mama heeft vele operaties ondergaan na een whiplash en had overal pijn. Papa moest werken dus ik moest mama wassen, boodschappen doen en koken.”

© VRT

Drie jaar geleden belandde mama Isabelle bovendien in een coma na een hersenbloeding. “Ik was altijd chill en stelde iedereen altijd gerust. Maar toen ik het ziekenhuis verliet, kon ik me niet meer sterk houden”, vertelt een geëmotioneerde Camille.

Camilles carrière schoot omhoog als een komeet op het moment dat haar mama doodziek was en een van haar beste vrienden overlijdt. Toch merkt niemand er iets van. “Optreden was wat ik nodig had”, legt ze uit in de kinderkamer. “Dat is wat ik het liefste deed en waar ik als kind altijd al gelukkig van werd.”Het huis met Camille: maandag 26 december om 20.40 uur op Eén.