Bruno Lambert blikt reeks in over West-Vlamingen in de VS: “Hotel gedeeld met Joe Biden”

Bruno Lambert heeft een nieuwe reeks ingeblikt waarin hij, samen met Pieter Demuynck van Penta Reizen, op bezoek ging bij West-Vlamingen in de Verenigde Staten. De reeks zal straks te zien zijn op de regionale tv. “Stuk voor stuk prachtige verhalen”, dixit Bruno.

Bruno Lambert (49) is pr- en marketingmanager op het Bierkasteel in Emelgem. De Izegemnaar is rad van tong en van vele markten thuis. Voor de regionale tv blikte hij al twee reeksen in van ‘Baas over hobby’ waarbij hij ondernemers uit de regio portretteerde en aan de hand van hun hobby hun verhaal bracht.

“Die reeks loopt straks af en vervolgens (vanaf vrijdag 8 april, red.) lanceren we de nieuwe reeks ’(T)huis in Amerika’. Daar is een pak research aan vooraf gegaan. We wilden het verhaal brengen van mensen die daar echt hun leven opgebouwd hebben, niet bijvoorbeeld iemand die daar drie maanden per jaar verblijft.”

Neefje Geert Bourgeois

Een cameraman vergezelde Bruno Lambert, maar ook Pieter Demuynck werd de compagnon de route van Bruno. “Pieter kent de Verenigde Staten op zijn duimpje, een betere gids kon ik me niet voorstellen. Zelf was ik ook al diverse malen in de Verenigde Staten, omdat ik er ook nog hielp om motorvakanties uit te stippelen. Voor de opnames zijn we twee keer twee weken op divers plaatsen in de VS geweest en dat eigenlijk in volle coronaperiode.”

“Centraal stond daarbij de persoon van wie we het verhaal wilden brengen. Allemaal West-Vlamingen, maar telkens ook andere profielen Door contacten met de VS-ambassade konden we er vlot ons werk doen.”

De zes afleveringen duren telkens tien minuten, waarbij in een zevental minuten het portret van de West-Vlaming wordt geschetst, in de laatste drie minuten geven de centrale gast, maar ook Pieter Demuynck nog wat toeristische tips. Ook het Nitro Bier van de Kasteelbrouwerij heeft een rode draad in het programma.

“De opstart van Kasteel USA ging gepaard met de lancering van een gloednieuw blikkengamma: Nitro Infused Belgian Tradition bieren. Voor onze gasten hadden we telkens enkele blikjes mee die we dan samen consumeerden. Nitro Bier bevat stikstof i.p.v. koolzuurgas.”

De verhalen zijn erg divers. “Zo ontmoetten we in Henderson op 30 minuten van Las Vegas Youri en Anja Ardenoy uit Harelbeke. Het koppel vertrok jaren geleden met slechts enkele koffers hun nieuw leven tegemoet. Met de Red Rocks ligt er een natuurparel in hun achtertuin. Bram Bourgeois (Brugge), een neefje van Geert Bourgeois, woont met zijn Amerikaanse vrouw en twee dochters in een buitenwijk van Chicago van waaruit hij Belgische chocopasta verkoopt aan de betere Amerikaanse supermarkten.”

“Een vaart op de Chicago River mocht uiteraard niet ontbreken. Marijn Werquin (uit Ieper) woont met haar man in Shell nabij Yellowstone. Paardenliefhebbers van over de hele wereld komen er genieten van de persoonlijke aanpak en de prachtige natuur.”

Herdenking 9/11

“In Florida ontmoetten we Sofie Bocqué (Wenduine) die recent met haar Cubaanse man van Miami naar Naples verhuisde. Het klimaat en de natuur zijn voor haar onmisbaar geworden. Talenknobbel Sofie nodigde ons bij haar thuis uit voor een leuke babbel.”

Sofia Vandaele (Roeselare) is de zus van chef Bart Vandaele (Belga Café en echtgenoot van Greet De Keyser). “Zij gaf ons als general manager vanuit de presidentiële suite van het luxueuze Intercontinental Barclay hotel nabij Times square in New York een inkijk in haar leven. Eerst handjes schudden met de president om daarna uit te waaien langs de Hudson River. We waren er net op het moment dat de herdenkingen voor 20 jaar 9/11 plaatsvonden, we sliepen onder hetzelfde dak als de Amerikaanse president. En we zagen ook welke machtsontplooiing aan veiligheidsmaatregelen dat teweeg bracht.”

Als er één West-Vlaming is die Houston in Texas als geen ander kent is het Philippe Cras (Waregem) wel. “Hij bouwde er zijn eigen ‘Homewood suites by Hilton’ hotel en werd er zelfs ‘Man of the year’. Een graag geziene en inspirerende figuur aldaar die respect afdwingt bij zowat iedereen.”

Pieter en Bruno sluiten hun Amerikaans avontuur af in de hoofdstad Washington. Ze blikken terug op hun rondreis doorheen de States waar ze zes inpsirerende West-Vlamingen hebben ontmoet op uitzonderlijke plekken. Ook hier geeft Amerikakenner Pieter Demuynck weer leuke toeristische tips. Dit keer met het Capitool en het Witte Huis op de achtergrond.

(WVS)