Brugse Sien lijkt sprekend op actrice Elisabeth Moss

Het VRT 1-programma Iedereen Beroemd heeft elke maandag aandacht voor het fenomeen ‘dubbelgangers’. Maandag 18 september vertelt de Brugse Sien Herreman er over hoe ze vaak wordt aangesproken op haar gelijkenis met de actrice Elisabeth Moss, bekend van de televisiereeks The Handmaid’s Tale.

Dubbelgangers, personen die als twee druppels water op elkaar lijken; het blijft een fascinerend fenomeen. Onlangs nog mocht afscheid nemend nieuwsanker Danny Verstraeten nog zijn dubbelganger ontmoeten op het einde van zijn laatste uitzending.

Iedereen Beroemd

Het VRT 1-programma Iedereen Beroemd heeft sinds de start van het nieuwe seizoen een rubriek over dubbelgangers. In de aflevering van maandag maakt Sien Herreman (31) uit Brugge haar opwachting. Sien is leerkracht van opleiding en werkt bij het Leersteuncentrum. Ze neemt deel aan het programma omwille van haar gelijkenis met actrice Elisabeth Moss, vooral bekend van de televisiereeks The Handmaid’s Tale.

“In de hoogdagen van The Handmaid’s Tale werd ik er vaak over aangesproken”

“Het zijn twee van mijn beste vrienden die me voor het eerst zeiden dat ik sterke gelijkenissen vertoon met die actrice”, zegt Sien. “Zelf was ik me daar helemaal niet van bewust. Sterker nog: ik kende die actrice niet eens. Ik heb dan eens twee afleveringen van The Handmaid’s Tale bekeken, maar daar is het bij gebleven. Die serie lag me niet echt.”

Nieuwe reeks?

Of ze na het zien van die afleveringen zelf ook vindt dat ze op de actrice lijkt, willen we weten van Sien. “Ik zie zeker wel een gelijkenis, dus ik begrijp dat mensen dat zeggen. Maar het is toch een vreemde confrontatie voor mij en wat raar om te zeggen van jezelf dat je op iemand anders lijkt. Het gezicht, de lichaamsbouw en de manier van bewegen zijn inderdaad wel in grote mate gelijk, maar met dat personage in de reeks voel ik toch niet echt verwantschap”, vertelt Sien. “Toen die serie erg populair was, zo’n vijf jaar terug, werd ik er veel meer op aangesproken. Nu is dat een stuk minder. Maar ik hoor dat er een nieuwe reeks komt, dus misschien komt het weer helemaal terug”, knipoogt Sien. (PDV)