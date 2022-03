Brugse Marit (10) waagt haar kans in The Voice Kids

Het nieuwe seizoen van The Voice Kids gaat vrijdag 25 maart van start op VTM. Onder meer K3 en Metejoor bepalen wie van de getalenteerde kinderen doorstoot of niet. Ook de 10-jarige Marit uit Brugge waagt haar kans. Zij bracht ‘Altijd heb ik je lief’, als eerbetoon aan haar mama. “Ik zing zelfs tijdens mijn huiswerk.”

“Ik kijk elk jaar en zing elke dag”, lacht Marit. Net tien jaar geworden en een vrolijke enthousiaste meid die het podium van The Voice Kids opstapte een tijdje geleden. “Ik zing zelfs tijdens mijn huiswerk. Meestal liedjes van #LikeMe en andere Nederlandstalige liedjes. Mijn lievelingsliedje momenteel is ‘Dat Heb Jij Gedaan’ van de Nederlandse zangeres MEAU. Supermooi!”

Marit, dochter van Kimberly Christiaen, stapte allesbehalve onvoorbereid op het podium. De leerlinge aan SLHD De Komme kreeg immers hulp. “Van juf Caroline en meester Thomas. Met hen kon ik oefenen tijdens de middag en na school.” Toch had ze best wel wat stress voor haar optreden. “Toen ik het podium op moest, waren mijn handen echt nat van het zweet. Zelfs mijn micro.” (lacht) Wellicht zat jurylid Metejoor daarvoor tussen. Samen met Duncan Laurence, Laura Tesoro en K3 is hij coach van dienst. “Stiekem ben ik een grotere fan van Metejoor dan van K3, dus ik hoopte wel dat hij zich zou omdraaien. Ik schrok ook toen ik zag dat Maksim (Stojanac, red.) mee presenteerde. Hij speelt Vince in #LikeMe, en ik zie dat heel graag. Een hele leuke verrassing!”

Vredesconcerten

Marit bracht het nummer ‘Altijd heb ik je lief’ van Clouseau. “Een heel mooi nummer. En ik moest ook denken aan mijn mama, omdat ik ze heel graag zie.”

Hoe het afloopt, zien we vrijdagavond pas. “Maar ik ben wel heel blij met mijn deelname. Toen ik klaar was met zingen, had ik geen stress meer en kwam die ontlading. Het was sowieso een hele leuke dag. Binnenkort sta ik weer op het podium met het Fiorettikoor, want begin april doen we twee Vredesconcerten met Ingeborg. We mochten al vele keren met haar repeteren, heel leuk.” Marit zit in elk geval niet stil, want ze zingt ook in het schoolkoor, volgt ballet en musical aan Dancelot. “Ook thuis oefende ik zelden alleen. Mijn broer en pluspapa Philippe Stroomer zongen vaak uit volle borst mee met mijn plusbroers als grote fans.”

“Wat ik zou doen als ik win? Het geld delen met mijn familie, wat sparen… en een nieuwe microfoon kopen! Ik wil later heel graag zangeres worden. Of kleuterjuf, dat lijkt me ook wel leuk.”