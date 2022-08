Brugse bierkroeg 2be te zien in Amerikaans datingprogrammaThe Bachelorette

Dezer dagen is op YouTube ook bij ons het populaire Amerikaans datingprogramma ‘The Bachelorette’ (‘de vrouwelijke vrijgezel’) te bekijken. Opvallend is dat er in één aflevering beelden van de Brugse bierkroeg 2be te zien zijn.

“Die Amerikaanse televisieploeg is al in april bij ons komen filmen”, zegt Philip Maes, zaakvoerder van bierkroeg 2be in de Wollestraat in Brugge. “Op een zonnige dag hebben ze ons terras afgehuurd. Ze hebben een hele dag gefilmd en lieten de deelnemers aan het programma caféspelletjes spelen. Darts en blad-steen-schaar. Blijkbaar waren die Amerikanen ervan overtuigd dat dit lokale Belgische, ja zelfs Brugse spelletjes zijn!”

In Bruges

“Ook de bekende Brugse catcher Bernard Vandamme moest even figureren in het Amerikaans feuilleton”, vervolgt Philip Maes. “We moesten het stil houden, tot het programma uitgezonden werd.”

In The Bachelorette strijden enkele mannen om de liefde van een mooie vrijgezellin. De historische gevel van Philips kroeg, het Huis Perez de Malvenda, op de hoek met de Rozenhoedkaai, was ook al te zien in de Britse film ‘In Bruges’: “Het is een eer en het lokt extra volk, wat wens je meer als ondernemer in de horeca?”