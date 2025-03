Brugse Anne-Laure heeft hoofdrol beet in oorlogsreeks met Koen De Bouw en Kevin Janssens

Gisteren zijn de opnames van Breendonk gestart, een meeslepende fictiereeks die zich afspeelt in het Vlaanderen van de Tweede Wereldoorlog. Koen De Bouw speelt voor het eerst samen met zijn zoon Jolan, die meteen zijn eerste hoofdrol te pakken heeft. Naast Kevin Janssens zien we ook Anne-Laure Vandeputte in de hoofdrol.

Breendonk draait rond Elisabeth (Anne-Laure Vandeputte) en Rik (Jolan De Bouw), twee dolverliefde jonge mensen. Beiden hebben een heel ander idee over hoe ze de oorlog moeten trotseren: Elisabeth gaat bij het verzet, Rik zou het liefst van al samen wegvluchten om hun toekomst veilig te stellen. In 1942, lang voor het einde van de oorlog in zicht is, worden ze brutaal van elkaar gescheiden na een mislukte actie van het verzet. Elisabeth moet onderduiken, terwijl Rik samen met zijn vader Leon (Koen De Bouw) terechtkomt in de gevreesde SS-strafgevangenis Breendonk, waar de vaak Vlaamse bewakers alles op alles zetten om het verzet te breken.

Het leven in Breendonk is een hel en ontsnappen lijkt onmogelijk. Om er te overleven sluiten Rik en Leon een pact met de Vlaamse SS-bewaker Vaes (Kevin Janssens), die beweert spijt te hebben van zijn collaboratie. Wat ze niet weten, is dat Vaes een dubbele rol speelt en in het geheim inlichtingen doorspeelt aan de SS. Terwijl de oorlog verwoestend om zich heen grijpt, raken de levens van Elisabeth, Rik en Vaes op gevaarlijke wijze met elkaar verweven. Wie beschermt wie? Wie zal wie verraden? Wie overleeft deze hel en kan nog een gelukkig leven uitbouwen? En zullen Rik en Elisabeth elkaar weer vinden?

Anne-Laure heeft met deze rol een eerste hoofdrol te pakken. © Charlie De Keersmaecker

Anne-Laure werd geboren in Brugge, maar groeide op in Oudenaarde. We zagen haar eerder al aan het werk in onder meer Grenslanders, De Bende van Jan De Lichte, Déjà Vu en Red Light. De reeks wordt gedraaid door Filip Lenaerts en Kevin Janssens. Het gaat om een productie van De Mensen voor VRT en Streamz. Wanneer het precies op antenne verschijnt, is nog niet duidelijk.