Brugs gemeenteraadslid en juf Karin Robert neemt deel aan tv-programma Homo Universalis

Onderwijzeres en gemeenteraadslid Karin Robert uit Brugge is één van de kandidaten in het nieuwe seizoen van ‘Homo Universalis’ op Eén, dat zaterdag 27 augustus van start gaat. “Ik nam deel uit nostalgie naar mijn jeugdjaren als leidster bij VKSJ KRIKO in Kristus Koning”, vertelt ze.

Karin Robert (59), juf in het derde leerjaar van het Sint-Andreasinstituut en gemeenteraadslid voor Groen, heeft iets met televisie. “Vorige eeuw was ik drie keer te zien in Cijfers & Letters, een spelprogramma gepresenteerd door Zaki. Ik won toen 12.000 Belgische franken (300 euro) en kocht met dat bedrag een fiets”, herinnert de onderwijzeres zich nog.

Jeugdjaren

“In maart heb ik mij kandidaat gesteld voor deelname aan Homo Universalis, omdat dat programma mij doet denken aan mijn jeugdjaren als leidster. Bij VKSJ KRIKO moest ik zelf allerlei spelletjes bedenken voor de kinderen, nu kon ik ze zelf eens spelen.”

“Een voorbeeldje? Met een ontstopper op je hoofd moet je proberen een ring op te vangen. ‘t Was hét moment om deel te nemen : ik word zestig, ben nog geen grootmoeder en kon mij als leerkracht vrijmaken in juli voor de opnames.”

Hechte band

Veel meer mag Karin Robert van VRT niet vertellen over het programma: het moet spannend blijven voor de kijkers, de uitslag mag niet verklapt worden. “Het waren in juli intense draaidagen in Schelle. De opnames waren van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, dat schept een hechte band tussen de deelnemers. Sommigen waren echt aangedaan, toen presentator Walter Grootaers hen zei: ‘tot nooit meer’, omdat ze het spel moesten verlaten in een rookgordijn.”

Het Brugse gemeenteraadslid figureerde de voorbij jaren ook in tv-reeksen als ‘Aspe’ en ‘Witze’. Vanwaar die passie voor televisie en acteren? Karin Robert: “Politiek is ook een beetje acteren, je moet er ook je rol spelen. (lacht) De naambekendheid die je krijgt als figurante is lekker meegenomen, maar dat is niet mijn motivatie.”

“In een rol kruipen, iemand anders kunnen spelen is leuk. ‘K heb in het Koolkerks amateurtoneel De Povere Leute ooit nog acteerlessen gekregen en met mijn dochter Marieke heb ik dictielessen aan het conservatorium gevolgd. Ik speel de Brugse ‘commeere’ Molviene in het Brugs poppentheater Uilenspiegel.”

Aspe

“Op tv begon het voor mij met de opnames voor ‘Aspe’ in Brugge. De verantwoordelijke voor de crew raadde mij toen aan om mij in te schrijven in de figurantenpool ‘in the picture’, waaruit de producenten van tv-series en films geregeld acteurs plukken. Daardoor word ik af en toe gevraagd. In de serie Studio Tarara kreeg ik voor het eerst een gesproken rolletje als verpleegster.”

“Mijn mooiste herinnering is evenwel het filmpje voor Kom op Tegen Kanker, waarin ik vorig jaar naast weerman Frank Deboosere te zien was voor het goede doel”, aldus Karin Robert.

Homo Universalis is tien weken op zaterdag 27 augustus om 20.25 uur op Eén te zien, vanaf 27 augustus